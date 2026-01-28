Wielka drużynowa kompromitacja w Oberstdorfie jednak była tą ostatnią, jakiej polskie skoki narciarskie doznały przez zimowymi igrzyskami olimpijskimi.

Podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w drużynówce Polacy zderzyli się ze ścianą. Ostatecznie zajęli ósme miejsce i mieli aż 463,4 pkt straty do zwycięzców - Japończyków. Skończyliśmy również za Słowenią, która w wyniku afery związanej ze spadnięciem nart Domena Prevca oddała o jeden skok mniej.

Przed zimową imprezą czterolecia zostały już tylko zawody Pucharu Świata w Willingen. W normalnych okolicznościach jest to bardzo ważny punkt na mapie sezonu, ale w obliczu igrzysk olimpijskich zszedł nieco na dalszy plan.

Już wcześniej wiadomo było, że żaden z olimpijczyków w Willingen nie wystartuje. Polacy na te zawody powołali następującą kadrę: Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł.

Razem ze skoczkami na PŚ pojedzie sztab Wojciecha Topora - poinformował PZN.

Polacy nie wystawią drużyny na konkurs drużyn mieszanych w Willingen

Teraz Polski Związek Narciarski poinformował, że panie do Willingen nie wybierają się w ogóle. Informacja ta została przekazana z cytatem Stefana Huli.

- Za naszymi skoczkiniami intensywny czas w Azji. Teraz koncentrujemy się na bezpośrednim przygotowaniu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich, dlatego odpuszczamy zawody w Willingen - przekazał Stefan Hula, trener asystent w kadrze kobiet.

Harmonogram zawodów w Willingen jest znany. W piątek 30 stycznia odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. Wiemy już więc, że Polacy nie będą w stanie wystawić na niego swojej reprezentacji.

Konkurs drużyn mieszanych rozgrywany jest bowiem na podobnych zasadach, jak zwykła drużynówka. Główna różnica polega na tym, że w każdym zespole znajdują się po dwie koniety i dwóch mężczyzn.

Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Olimpijczycy na włoskiej ziemi rywalizować będą od 6 do 22 lutego.

Harmonogram zawodów PŚ w Willingen:

Czwartek, 29.01.2026

18:00 - Odprawa techniczna

Piątek, 30.01.2026

13:15 - Oficjalny trening

16:10 - Konkurs drużyn mieszanych

Sobota, 31.01.2026

11:45 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 01.02.2026

11:45 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

Anna Twardosz JENS SCHLUETER AFP

Piotr Żyła Damian Klamka East News

Trener Stefan Hula z Anną Twardosz Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

