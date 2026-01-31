Kompromitacja Polaków w Willingen. Co zrobił Żyła? Aż trudno uwierzyć

Aleksander Zniszczoł - to on w sobotnich kwalifikacjach do konkursu w Willingen poradził sobie najlepiej spośród zawodników kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. Skoczył solidne 141,5 m, co ostatecznie dało mu 15. miejsce. O pięć lokat dalej uplasował się Piotr Żyła. 34. pozycję zajął Dawid Kubacki, a 41. i 42. miejsce okupowali kolejno Klemens Joniak i Maciej Kot.

Tym sposobem cała piątka naszych reprezentantów uzyskała awans do zawodów, które ruszyły o godz. 16:00. Co ciekawe, kwalifikacji nie wygrał Domen Prevc (był drugi), a Austriak Daniel Tschofenig. Rywalizacja w ostatnim konkursie przed igrzyskami olimpijskimi zapowiadała się naprawdę ciekawie.

Tak Polacy skakali w Willingen. Zniszczoł uratował honor

Jako pierwszy z Polaków skakał Zniszczoł, który osiągnął 123,5 m. Z takim wynikiem awans do drugiej serii stał pod znakiem zapytania. Niestety tym razem 31-latek nie spisał się tak dobrze jak w kwalifikacjach, choć ostatecznie bez większych problemów uzyskał kwalifikację. Warto dodać, że tuż przed startem konkursu Słoweniec Urban Susnik oświadczył się swojej partnerce. Dla ciekawskich - kobieta przyjęła pierścionek.

Wracając do sportu, po próbach pięciu zawodników Aleksander Zniszczoł utrzymywał się na pierwszym miejscu. Wyprzedził go dopiero Fin Jarkko Maatta. Później przyszedł czas na Joniaka. 103 m nie mogły dać mu awansu. Punktów do klasyfikacji generalnej nie będzie.

Wszyscy skoczkowie ruszali z dziesiątej belki. Znów nieźle spisał się Ukrainiec Jewhen Marusiak. Po skoku na 134,5 m zepchnął z drugiej pozycji Zniszczoła. Dla porównania - w kwalifikacjach Marusiak poszybował na odległość aż 149 m., co dało mu trzecią lokatę. Kilka minut później okazało się, że Ukrainiec został zdyskwalifikowany.

Maattę wyprzedził Karl Geiger. Niemiec doleciał do 140,5 m i wskoczył na fotel lidera, uszczęśliwiając niemieckich kibiców. Mniej więcej w połowie stawki wystartował Dawid Kubacki. 116 m i 72,2 pkt. Kilka minut później oglądaliśmy w akcji Macieja Kota, który osiągnął zaledwie 115 m. Obaj nie mogli liczyć na finałową rywalizację.

Jak wypadł Piotr Żyła? Aż trudno opisać to, co zrobił nasz kadrowicz. Zanotował... 85,5 m, co dało mu 18,6 pkt. Nawet mimo bardzo, bardzo kiepskiego wiatru to słaby wynik. 39-latek po dojechaniu do bandy tylko się uśmiechnął. Nic więcej nie pozostało. Do drugiej serii spośród Polaków zakwalifikował się tylko Aleksander Zniszczoł, czyli jedyny z pięciu "Biało-Czerwonych". Gdyby tego było mało, dwa ostatnie miejsca zajęli Żyła i Joniak. Pierwsza trójka prezentowała się następująco: Domen Prevc, Karl Geiger i Ren Nikaido.

Oto wyniki Polaków po pierwszej serii PŚ w Willingen

Tym samym jasnym stało się, że Zniszczoł zgarnie pierwsze punkty w tym sezonie Pucharu Świata i przy okazji uratuje honor reprezentacji Polski. W serii finałowej nasz kadrowicz skoczył 120 m i zajął 28. miejsce.

Najlepszy znów był Domen Prevc, który w pierwszej serii doleciał najdalej z całej stawki (146,5 m), a w drugiej zanotował aż 155 m, pół metra od rekordu skoczni. Na pozycji wicelidera uplasował się Ren Nikaido, a trzecie miejsce należało do Karla Geigera.

Wyniki sobotniego konkursu PŚ w Willingen

1. Domen Prevc - 264,2 pkt

2. Ren Nikaido - 242,2 pkt

3. Karl Geiger - 237,8 pkt

4. Felix Hoffmann - 235,9 pkt

5. Manuel Fettner - 223,4 pkt

...

28. Aleksander Zniszczoł - 169,4 pkt

