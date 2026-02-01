Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kompromitacja Polaków w Willingen, a tu nagły werdykt ws. Maciusiaka. "Brak słów"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Polscy fani nie mieli większych nadziei związanych z występem biało-czerwonych w Willingen. Zwłaszcza dlatego, że do Niemiec nie udali się zawodnicy, którzy wystąpią na igrzyskach olimpijskich, co było decyzją Macieja Maciusiaka. Sobotni konkurs był w wykonaniu Polaków fatalny, o czym mówi również Rafał Kot. Członek zarządu PZN niespodziewanie chwali jednak posunięcie trenera reprezentacji.

Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę zimową z kapturze i czapce z logo Orlen stoi przed ścianką z logotypami sponsorów, tło rozmazane, widoczne też osoby w zimowych ubraniach.
Maciej MaciusiakMarcin GolbaAFP

Cały sezon w wykonaniu reprezentantów Polski w skokach narciarskich jest bardzo słaby. Jedyne powody do radości daje Kacper Tomasiak. Nastolatek stał się niespodziewanie liderem biało-czerwonej kadry i regularnie punktuje w Pucharze Świata. Tego samego nie można powiedzieć o innych zawodnikach. Sezon da się jeszcze uratować dobrymi występami na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Jednak trudno wierzyć, aby sytuacja miała się zmienić o sto osiemdziesiąt stopni.

Niejako podsumowaniem dotychczasowych dokonań Polaków w Pucharze Świata był sobotni konkurs w Willingen. Punkty zdobył jedynie Aleksander Zniszczoł, a fatalnym skokiem "popisał" się Piotr Żyła, który skoczył zaledwie 85,5 metra. Warto jednak podkreślić, że Tomasiaka i Kamila Stocha w Willingen nie było. Wymieniona dwójka i Paweł Wąsek przygotowują się do występu na igrzyskach.

Zobacz również:

Jakub Wolny nie zapunktował w niedzielnym konkursie PK w Lillehammer
Skoki Narciarskie

Klęska polskich skoczków, tylko jeden z punktami. Kompromitacja w Lillehammer

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Jednoznaczna ocena decyzji Maciusiaka z PZN. Padły wymowne słowa

    Niedługo po sobotnim konkursie o komentarz do panującej sytuacji w skokach poproszony został Rafał Kot. Członek zarządu PZN w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" nie krył rozczarowania tym, co zobaczył w Willingen. "Gdyby przed zmaganiami ktoś mi powiedział, że reprezentacja Polski zdobędzie tylko trzy punkty do klasyfikacji Pucharu Świata, popukałbym się w czoło. Niestety, tak czarny scenariusz się ziścił i brak mi z tego powodu słów" - stwierdził Kot.

    Zobacz również:

    Aleksander Zniszczoł
    Skoki Narciarskie

    Hejt wylał się na polskiego skoczka. Trudno uwierzyć, jaką dostał wiadomość

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski

      Działacz PZN przyznał jednak, że w pełni popiera decyzję trenera Maciusiaka o tym, aby olimpijska trójka odpuściła zawody w Niemczech. "Według mnie to strzał w dziesiątkę. Nie było sensu zabierać tam naszych olimpijczyków, choć złożyły się na to różne powody" - przyznał Kot. Wyjaśnił, że w przypadku Tomasiaka odpoczynek jest jak najbardziej wskazany, bo to jego pierwszy sezon w Pucharze Świata i organizm musi mieć czas na regenerację.

      Natomiast Stoch i Wąsek mogą spokojnie pracować nad swoją formą, co w warunkach konkursowych nie zawsze jest takie łatwe. "Treningi indywidualne można zaplanować według swojego rytmu, dostosować do warunków pogodowych i oddać tyle prób, ile wymagają tego okoliczności. W Pucharze Świata nie ma tego komfortu. Dlatego w pełni popieram Macieja Maciusiaka" - podkreślił Kot.

      Zobacz również:

      Stefan Horngacher
      Skoki Narciarskie

      Mistrz świata skreślony przez Horngachera. Wysłał sygnał trenerowi. Cały świat to widział

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Maciej Maciusiak
      Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
      Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
      Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur Photo AFP
      Adam Małysz: Topór jest zakopanyPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja