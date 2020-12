Austriacki kombinator norweski Franz-Josef Rehrl doznał groźnej kontuzji podczas lądowania na skoczni w Ramsau. To koniec sezonu dla austriackiego zawodnika.

Rehrl oddał daleki skok na normalnej skoczni w Ramsau, ale przypłacił go bardzo groźnym urazem. Spadając ze sporej odległości kolano zawodnika nie wytrzymało i skok zakończył się upadkiem.



Austriak natychmiast próbował wstać, ale okazało się to niemożliwe - gdy tylko próbował postawić ciała na prawej nodze, upadł ponownie.



Diagnoza okazała się bardzo niekorzystna - zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. Oznacza to, że Rehrl może zapomnieć już o występach w obecnym sezonie.

Jedyny polski zawodnik w stawce Mateusz Kupczak w piątek nie zaprezentował zbyt wysokiej formy i został sklasyfikowany na 46. miejscu.

Rehrl jest jednym z najbardziej znanych austriackich zawodników kombinacji norweskiej. Jest trzykrotnym medalistą mistrzostw świata.





