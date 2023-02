Już po pierwszej serii sobotnich zawodów w Willingen było wiadomo, jacy zawodnicy powinni rozdzielić między sobą miejsca na podium. Halvor Egner Granerud prowadził z przewagą 5,8 pkt nad Anze Laniskiem. Trzeci Dawid Kubacki trafił do Słoweńca 7,2 pkt, ale miał też aż 11,2 pkt zapasu nad czwartym Stefanem Kraftem.

W konkursie wzięło udział pięciu Polaków i każdy z nich awansował do rundy finałowej. Na półmetku zmagań Piotr Żyła był jedenasty (137 m), lecz do Krafta tracił tylko 2,7 pkt. Aleksander Zniszczoł zajmował dobrą, siedemnastą lokatę (139,5 m). Z kolei Paweł Wąsek był na 21. pozycji (132 m), a Kamil Stoch na dopiero 26. (127 m).

Granerud, Lanisek i Kubacki. Ta trójka zdominowała sobotę w Willingen

W drugiej serii trójka faworytów potwierdziła swoją formę, a kolejność pozycji między nimi się nie zmieniła. Granerud wygrał nad Laniskiem o 2,7 pkt. Trzeci Kubacki stracił do Norwega 15,3 pkt. To trzecie z rzędu zwycięstwo tegorocznego triumfatora Turnieju Czterech Skoczni. Zwiększył on przewagę nad Polakiem w klasyfikacji generalnej PŚ o kolejne 40 "oczek".