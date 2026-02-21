Kolejny sukces Konrada Tomasiaka, a teraz takie wyznanie. Wypalił o bracie. "Długa droga"

Eksplozja talentu Kacpra Tomasiaka nastąpiła zdecydowanie szybciej niż można było się spodziewać.19-latek w swoim debiutanckim sezonie w Pucharze Świata prezentował się solidnie, a na igrzyskach olimpijskich zaskoczył cały świat. Reprezentant Polski w trzech konkursach stawał na podium i wywalczył dwa srebrne oraz jeden brązowy medal. Tym samym znalazł się na ustach całej sportowej Polski.

Pod wieloma względami życie Tomasiaka uległo zmianie, bo z obiecującego, młodego skoczka stał się multimedalistą olimpijskim i gwiazdą skoków narciarskich. Oczekiwania wobec zawodnika będą teraz zdecydowanie większe, ale każdy podkreśla, że to wciąż młody skoczek i falowanie formy będzie czymś zupełnie normalnym. Być może część uwagi przeniesiona zostanie na jego młodszego brata, który również poczyna sobie coraz lepiej.

Konrad Tomasiak w świetnej formie. Tak wypowiedział się o sukcesach brata

Mowa oczywiście o Konradzie Tomasiaku. Niedawno można było przeczytać o jego sukcesach w ORLEN Cup. Przed kilkoma dniami wygrał rywalizację w Zakopanem. Teraz przyszedł czas na kolejne podium, ale w innym cyklu. W piątek, również w Zakopanem, rywalizował w Alpen Cup i wywalczył drugie miejsce. To pierwsze międzynarodowe podium dla 16-letniego zawodnika. Po rywalizacji w rozmowie z portalem Skijumping.pl opowiedział o wrażeniach z zawodów.

"Skakało mi się bardzo dobrze, po prostu świetnie. Nawet nie myślałem o takim wyniku. Przeszło moje najśmielsze oczekiwania" - przyznał młody zawodnik i nie ukrywał, że lądowanie po skoku w pierwszej serii mogło być lepsze, ale ogólnie jest zadowolony z tego, jak się zaprezentował. Tomasiak został również zapytany, jakie emocje towarzyszyły mu w Predazzo, gdzie z bliska mógł oglądać sukcesy brata.

"Kacper jest moją dużą motywacją. Pokazuje, że się da i to wszystko można osiągnąć. Trzeba ciężko pracować i czekać na rezultaty. To bardzo inspirujące, że mogłem tam pojechać i zobaczyć na własne oczy. Świetne przeżycie! Chciałbym się znaleźć na jego miejscu, ale do tego jeszcze długa droga" - przyznał młodszy z rodu Tomasiaków.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak - srebrny medalista olimpijski A.D. 2026 Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

