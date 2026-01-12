Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny rekordzista w rodzinie Stocha. W cieniu od lat. Ludzie nie znają całej prawdy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mieczysław Stoch mieszka na warszawskiej Sadybie. Często uważany jest za ojca Kamila Stocha, trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. Niesłusznie, ale i... niebezpodstawnie. Jest bowiem bratem bliźniakiem Bronisława, który dla zawodnika rzeczywiście jest tatą. Nie każdy wie, że mniej znany stryj przez lata zapracował na miano absolutnego rekordzisty. Jego osiągnięcie nie ma jednak nic wspólnego ze sportem.

Dwie osoby stojące obok siebie na tle śnieżnego krajobrazu, mężczyzna w czerwonej kurtce i czapce z logotypami sponsorów oraz kobieta w jasnoniebieskiej czapce i szaliku w kwiatowy wzór, oboje patrzą w różne strony.
Kamil Stoch i jego małżonka EwaNewspix.pl

Bracia bliźniacy urodzili się w Zębie, nieopodal Zakopanego, 31 stycznia 1957 roku. Legenda głosi, że akuszerka powitała tylko Bronisława, czyli ojca Kamila Stocha. Kiedy poszła do domu, na świat przyszedł jeszcze Mieczysław.

Stryj najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego często brany jest za jego ojca. To oczywiście efekt podobieństwa. Fizjonomia braci jest niemal identyczna.

Kamil Stoch może być ze stryja dumny. Bogata kolekcja płyt winylowych uchodzi w Polsce za rekordową

Mieczysław Stoch jest góralem, ale zawsze ciągnęło go w świat. Studiował w Japonii. Dzisiaj mieszka na warszawskiej Sadybie.

Od czasu do czasu pojawia się w mediach, ale nie ma to nic wspólnego z sukcesami sportowymi jego bratanka. To pokłosie imponującej kolekcji płyt winylowych, jaką przez lata zgromadził. W tej chwili ma ich ok. 40 tys., co uchodzi za absolutny rekord Polski.

Zobacz również:

Andrzej Gołota
Boks

Gołota podjął trudną decyzję. Nie mógł już zwlekać. Żona potwierdziła najgorsze

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Skąd zamiłowanie akurat do tego rodzaju płyt? - Chodzi o muzykę, jestem przede wszystkim melomanem - wyjaśnił swego czasu w rozmowie z serwisem highfidelity.pl. - Ale ważny jest też aspekt nośnika. Wydaje mi się, że to najpiękniejszy, najbardziej doskonały nośnik, jaki kiedykolwiek został wymyślony. Myślę zresztą, że chyba już nic lepszego nie zostanie wymyślone.

    Wierzy w wyniki badań japońskich naukowców, którzy twierdzą, że w trakcie słuchania płyt kompaktowych pracuje tylko jedna półkula mózgowa. Aktywne pozostają natomiast obie, kiedy płynie muzyka z winylu.

    Co ciekawe, właśnie w Japonii Bronisław Stoch poznał swoją przyszłą żonę Amy, pochodzącą z Tajwanu. Doczekali się syna Eryka, który w latach 2001-10 był zawodnikiem młodzieżowych zespołów Legii Warszawa. Przygodę z futbolem zakończył jednak ponad dekadę temu z powodu kontuzji.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk (Źródło: AFP/x.com/donaldtusk)
    Tenis

    Tusk był nagrywany. Sześć sekund na podłodze. W sieci lawina komentarzy

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Starszy mężczyzna siedzący w niebieskim fotelu, ubrany w jasnoniebieską koszulę, z mikrofonem przypiętym do ubrania, gestykuluje rękami podczas rozmowy. W tle znajduje się głośnik, zegar i regał z książkami.
      Mieczysław Stoch, stryj Kamila Stocha (Źródło: youtube.com/@VinylSharkTV) materiał zewnętrzny
      Mężczyzna w garniturze trzymający nagrodę, stojący przy mikrofonie na scenie podczas uroczystości wręczenia wyróżnień.
      Bronisław Stoch, ojciec najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego BARTEK ZIOLKOWSKINewspix.pl
      Kamil Stoch w Planicy
      Kamil StochJURE MAKOVEC/Jure Makovec/AFPAFP
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja