Kolejny rekord życiowy, dalekie skoki Polaków! Słoweńcy zdominowali Planicę

Stękała w konkursie, słabe skoki Habdasa i Wąska

Kwalifikacje w wykonaniu Polaków rozpoczął Andrzej Stękała i uzyskał 203,5 m , skacząc z 9. belki. Po swoim skoku zajmował trzecie miejsce. Wkrótce potwierdziło się, że ta odległość da awans do zawodów.

Awansu do konkursu nie wywalczył za to debiutujący na "mamucie" Jan Habdas. 19-latek skoczył 178,5 m, ale trener Thomas Thurnbichler nie wydawał się załamany jego próbą. Dla młodego zawodnika to bezcenne zbieranie doświadczenia.