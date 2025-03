Kolejny problem Norwegów, stracili trenera po trzech dniach. Zastąpi go legenda

Trwa trzęsienie ziemi w norweskiej kadrze. Okazało się, że dotychczasowy trener kadry B, Słoweniec Bine Norcic, na stanowisku trenera kadry A wytrzymał tylko trzy dni. Już wcześniej zapowiadał, że ma zamiar przede wszystkim opiekować się podczas konkursów swoimi wcześniejszymi podopiecznymi, co do których kombinezonów nie było wątpliwości, a w razie jakichkolwiek podejrzeń gotów był sam składać protesty na pozostałych norweskich zawodników. Wiadomo już, kto go zastąpi.