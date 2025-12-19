Bardzo szybko ten sezon Pucharu Świata zyskał miano dominatora. Mowa oczywiście o Domenie Prevcu, który jest zdecydowanym liderem całego cyklu. Słoweniec w Wiśle oraz Klingenthal był bezkonkurencyjny, wygrywając wszystkie cztery konkursy. Prevc w tym momencie ma 159 punktów przewagi nad drugim Ryoyu Kobayashim.

Dla polskich skoczków początek sezonu nie jest zbyt dobry. W przededniu Turnieju Czterech Skoczni liderem naszej kadry jest Kacper Tomasiak. 18-latek w Wiśle osiągnął życiowy sukces kończąc konkurs na piątej lokacie. W klasyfikacji generalnej Tomasiak natomiast jest na 16. miejscu. Przebłyski na starcie sezonu olimpijskiego zdarzają się również doświadczonym Kamilowi Stochowi oraz Piotrowi Żyle. W Engelbergu prócz wymienionej trójki znajdują się także Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Konkursy w Engelbergu są bezpośrednim sprawdzianem przed Turniejem Czterech Skoczni. Polacy w komplecie stanęli na starcie kwalifikacji do sobotnich zawodów. Wcześniejsze treningi nie napawają optymizmem. W zasadzie jedynie Tomasiak pokazał się z dobrej strony, reszta Polaków zawiodła. Jaką dyspozycję zaprezentowali tym razem podopieczni Macieja Maciusiaka?

Polacy nie błysnęli w Engelbergu. Chlubnym wyjątkiem Kacper Tomasiak

Skoczkowie zarówno w treningach, jak i kwalifikacjach skakali przy mocnym wietrze w plecy. Z tego tytułu przysługiwały im bonifikaty sięgające momentami nawet 30 punktów. Pierwszym z Polaków, który zasiadł na belce startowej był Paweł Wąsek. 26-latek skoczył zaledwie 112,5 metra i po swoim skoku zajmował dopiero 18. miejsce i był drugi na liście oczekujących do awansu do konkursu. Ten stan rzeczy nie zmienił się już do końca kwalifikacji, przez co Wąska zabraknie w sobotniej rywalizacji w Engelbergu.

Chwilę później swój skok oddał Maciej Kot. Jego próba również nie była rewelacyjna, lecz 116,5 metrów wystarczyło, by zakwalifikować się do sobotnich zawodów. O awans do konkursu nie musiał martwić się Dawid Kubacki. 35-latek wylądował na odległości 122,5 metra, co wystarczyło, by znaleźć się w najlepszej 50-tce kwalifikacji. Forma skoczka z Nowego Targu od dawna jest jednak niezbyt dobra, a ten skok był tego kolejnym odzwierciedleniem.

Piotr Żyła nawiązał do udanego skoku w drugim treningu i w próbie kwalifikacyjnej ustrzegł się większych wpadek. Po skoku na odległość 123,5 metra plasował się na 10. lokacie, co dawało pewny awans do konkursu. Bliżej od Żyły wylądował Kamil Stoch. Odległość 119,5 metra dała mu jednak przepustkę do następnych zawodów Pucharu Świata.

Ostatnim z "biało-czerwonych" był Kacper Tomasiak. 18-latek najlepiej z naszych spisywał się na obu treningach. Świetną dyspozycję potwierdził w kwalifikacjach. Po skoku Tomasiaka na odległość 130,5 metra nie było wątpliwości - 18-latek ponownie był najlepszym z Polaków, a bezpośrednio po swoim skoku objął prowadzenie. Finalnie kwalifikacje skończył na 10. miejscu.

Zwycięzcą kwalifikacji okazał się Felix Hoffmann, triumfator dwóch treningów. Drugi był Jan Hoerl, a na trzeciej lokacie zakończył Stefan Kraft.

PŚ w Engelbergu. Wyniki piątkowych kwalifikacji:

1. Felix Hoffmann - 132 metrów, 166,7 pkt

2. Jan Hoerl - 132 metrów, 165,9 pkt

3. Stefan Kraft - 131,5 metrów, 159,7 pkt

(...)

10. Kacper Tomasiak - 130,5 metrów, 154,3 pkt

(...)

27. Piotr Żyła - 123,5 metrów, 138 pkt

(...)

37. Dawid Kubacki - 122,5 metrów, 130 pkt

38. Kamil Stoch - 119,5 metrów, 129,2 pkt

(...)

42. Maciej Kot - 116,5 metrów, 127 pkt

(...)

51. Paweł Wąsek - 112,5 metrów, 119 pkt

Sobotni konkurs indywidualny w Engelbergu rozpocznie się o 16:00. Godzinę wcześniej odbędzie się natomiast seria próbna. Relację z tego konkursu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Dawid Kubacki i Kamil Stoch Pawel Murzyn East News

Piotr Żyła Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe