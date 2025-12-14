Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny polski skoczek zaatakowany, Maciej Maciusiak powiedział jasno, co o tym myśli

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Jeszcze przed konkursami w Wiśle Aleksander Zniszczoł mówił o tym, że w prywatnych wiadomościach otrzymuje groźby karalne. Teraz w Klingenthal okazało się, że wiadomość z wyzwiskami otrzymał kolejny polski skoczek. Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry, stanowczo zareagował na takie zachowania.

Mężczyzna w sportowej kurtce z logo Orlen i czapką z emblematami sponsorów stoi na tle innych osób w podobnych ubraniach, trzyma rękę na głowie i wydaje się zamyślony lub zaniepokojony.
Maciej MaciusiakKai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl

Aleksander Zniszczoł po słabym początku sezonu zaczął otrzymywać groźby w wiadomościach prywatnych. I to przestało być śmieszne. Sytuacja zaczyna się bowiem wymykać spod kontroli. Jak zawodnik ma się skupiać na skokach, skoro w głowie ma takie historie.

Do kibiców w sprawie Zniszczoła zaapelował nawet na antenie Polsat Sport Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł na Sejm.

- Mam apel do kibiców. Chodzi mi o Olka Zniszczoła. On bardzo przeżywa to, że może trochę niefortunnie się wyraził. Zawodnik jak jest w nerwach, to... W sumie nie powiedział nic takiego, zapraszając na skocznię. Co w tym takiego było, że wylał się taki hejt. Jeżeli ma dobrze skakać, to przynajmniej ten problem musi mu odpaść. Dlatego proszę kibiców, żeby już Olkowi dali spokój - mówił Tajner.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport

Kolejna granica została przekroczona. Maciej Maciusiak zabrał głos

Teraz w Klingenthal okazało się, że wiadomości - tym razem z wyzwiskami - dostał kolejny polski skoczek. Aż trudno uwierzyć w to, że ludzie potrafią się posunąć do czegoś takiego.

Myślę, że to wszystko zaczyna zachodzić za daleko. Trudno jest nawet komentować takie zachowania, Możemy sobie jednak na pewno pomóc lepszymi skokami. To przykre, co się dzieje w internecie i to w każdej dziedzinie. Powiem szczerze, że od pewnego czasu nawet tam nie zaglądam, bo to, co się dzieje, jest po prostu chamskie
skomentował Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, w rozmowie z Interia Sport.

Nam pozostaje zaapelować do tych osób, które zdecydowanie przekraczają granice, by się opamiętały.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

To była petarda i Kacper Tomasiak to czuł. A potem był lot w nieznane

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur PhotoAFP
Skoczek narciarski w pozycji najazdowej na rozbiegu, ubrany w kombinezon sportowy i kask, na tle oświetlonej skoczni i reklamy Orlen.
Aleksander ZniszczołPZNmateriały prasowe
Dwóch mężczyzn w zimowych kurtkach sportowych z logotypami sponsorów i czapkach stoi na zewnątrz, jeden z nich jest wyraźnie widoczny, drugi lekko nieostry, w tle postać z dużym obiektywem aparatu.
Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja