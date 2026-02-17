Kolejny medal Tomasiaka, Boniek nie zamierzał milczeć. "Dopisują się do sukcesu"

Kacper Tomasiak rzucił na kolana nie tylko sportową Polskę, ale i świat. Chyba nikt nie mógł się spodziewać, że z Predazzo wywiezie trzy medale olimpijskie. Najpierw zdobył srebro na skoczni normalnej, następnie brąz na obiekcie dużym, a w poniedziałek domknął triumfalne 8 dni wicemistrzostwem w duetach z Pawłem Wąskiem.

Tym samym 19-latek wszedł do ścisłego grona kilku sportowców z naszego kraju, którzy na jednych igrzyskach stanęli na podium trzy razy. Wcześniej dokonały tego 18-letnia Irena Szewińska (Tokio 1964), 21-letnia Otylia Jędrzejczak (Ateny 2004) i 27-letnia Justyna Kowalczyk (Vancouver 2010).

Zbigniew Boniek na swoim profilu na platformie X komentuje bieżące wydarzenia sportowe. Spectrum jego zainteresowań jest szerokie - w jednej chwili ocenia sędziowskie kontrowersje z kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, by w drugiej zabrać głos na temat całkiem innej dyscypliny.

Zbigniew Boniek z enigmatycznym wpisem na X. "Komedia"

Tak właśnie było we wtorek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wysłał wpis dotyczący szumu wokół Tomasiaka. Podkreślił, że w młodym wieku "zrobił igrzyska dla Polski", czyli zapewnił jej godny dorobek medalowy. Następnie zaostrzył ton. Uderzył w nieokreślonym konkretnie kierunku. "Miesiąc temu ci, co dzisiaj dopisują się do sukcesu, nie poznaliby go na ulicy i nie znali dokładnie jego nazwiska. Komedia. Bal dyletantów" - napisał 69-latek, zostawiając czytelników w znanym dla siebie stylu z niedopowiedzeniem.

Tomasiak zajmuje obecnie 14. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Patrząc na wyniki z Predazzo, ostatni miesiąc sezonu może być dla polskich kibiców bardzo ciekawy. Z drugiej strony aż trzy z pozostałych pięciu miejsc w kalendarzu to te ze skocznią mamucią (Kulm, Vikersund, Planica), a 19-latek nie ma na nich jeszcze doświadczenia. Zapewne będzie mocniejszy w Lahti i Oslo.

