Kolejny medal na wyciągnięcie ręki. Przeliczyliśmy wyniki. 1,5 metra od szczęścia

Polscy kibice przed startem zmagań w Italii nie mieli względem naszych skoczków wielkich oczekiwań. Ich forma w sezonie 2025/2026 nie napawała optymizmem, a jedynym, który był w stanie nawiązać walkę z szeroką światową czołówką był młody Kacper Tomasiak. Nawet on nie zdołał jednak przed igrzyskami stanąć ani razu na podium Pucharu Świata.

Kacper Tomasiak polskim bohaterem. A to nie musi być koniec "żniw"

Zmagania na średniej skoczni były jednak prawdziwym popisem 19-latka. W brawurowym stylu sięgnął po srebrny medal, uznając wyższość jedynie Niemca, Philippa Raimunda. Treningi na dużym obiekcie nie wskazywały, by miał się jednak ponownie włączyć do walki o najlepszą trójkę. Rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania.

Tomasiak wywalczył bowiem kolejny krążek, tym razem - brązowy. Poza zasięgiem Polaka byli jedynie Domen Prevc (Słowenia) i Ren Nikaido (Japonia). Podobnie, jak kilka dni wcześniej nasz as pokazał wielki charakter, na podium "wskakując" znakomitą próbą w finałowej serii. Paweł Wąsek zajął 14. miejsce, a 21. był Kamil Stoch. Na tym emocje się jednak nie kończą, bowiem już za kilka dni czeka nas rywalizacja w nowym dla IO formacie - konkursie duetów, który zastąpił tradycyjną "drużynówkę". Co, gdyby wyniki sobotniego konkursu przełożyć na rywalizację par? Wnioski są dla Polski znakomite.

Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem Iwańczuk East News

Przyjmując założenie, że w duetach wystąpią najlepsze dwójki z każdej nacji, która prezentowała się w indywidualnym konkursie, po złoto sięgnęliby Japończycy: Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido. Drugie miejsce zajęliby Austriacy: Jan Hoerl i Stephan Embacher. Piekielnie ciekawie przedstawia się jednak sytuacja w kwestii pozycji trzeciej.

Ta przypadłaby Norwegom, ale... różnica między parą Kristoffer Eriksen Sundal/Johann Andre Forfang a "naszą" Tomasiak/Wąsek wynosiłaby jedynie dwa punkty. W przeliczeniu na odległość to nieco ponad metr.

Konkurs duetów już w poniedziałek o 19:00. Poprzedzi go seria próbna (18:00). Relacja "na żywo" w Interii.

Nieoficjalna klasyfikacja duetów w konkursie indywidualnym na dużej skoczni:

1. Japonia (Ren Nikaido/Ryoyu Kobayashi): 579,5 punktu

2. Austria (Jan Hoerl/Stephan Embacher): 571

3. Norwegia (Kristoffer Eriksen Sundal/Johann Andre Forfang): 559,1

4. Polska (Kacper Tomasiak/Paweł Wąsek): 557,1

5. Niemcy (Philipp Raimund/Andreas Wellinger): 534,9

6. Finlandia (Antti Aalto/Niko Kytosaho): 528,1

7. Kazachstan: (Ilja Mizernych/Danił Wassiljew): 517,5

8. Słowenia (Domen Prevc/Anże Lanisek): 516,1

9. Stany Zjednoczone (Kevin Bickner/Tate Frantz): 503,2

10. Szwacjaria (Gregor Deschwanden/Sandro Hauswirth): 501,2

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

