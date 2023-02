Kolejny kraj wystartuje w PŚ w skokach! Nie mają nawet skoczni

Nie oznacza to jednak, że w tym niewielkim bałkańskim kraju nagle narodził się jakiś wielki talent. Reprezentować ma ich Austriaczka Sophie Sorschag, która już niebawem ma otrzymać kosowski paszport . Jak poinformował słoweński portal "Sportklub", tamtejsza federacja już niebawem ma uporać się z wszystkimi formalnościami i będzie mogła zgłosić ją do Pucharu Świata.

Sorschag, która na co dzień reprezentuje słoweński klub SSK Norica Żiri, mimo kilku sukcesów w przeszłości, w tym złotemu medalowi mistrzostw świata w "drużynówce", nie ma miejsca w kadrze Austrii i dlatego szukała dla siebie miejsca, pozwalającego jej na występy w Pucharze Świata. W Słowenii również miałaby kłopot, żeby załapać się do składu, stąd wybór Kosowa. Co ciekawe, według słoweńskich mediów, mają tam powstać małe skocznie , które umożliwią rozpropagowanie tej dyscypliny wśród młodzieży.

Co ciekawe w przeszłości niewiele brakowało, a inny przedstawiciel austriackiej szkoły skoków narciarskich zmieniłby obywatelstwo i reprezentował kraj z Bałkanów. Andreas Goldberger, po skandalu związanym z zażywaniem kokainy, został zawieszony, co doprowadziło do tego, że... zwrócił się z prośbą o pomoc do federacji Jugosławii. I niewiele brakowało, aby serbscy fani mogli cieszyć się z jego sukcesów. Choć na szczęście i dla niego i dla całej dyscypliny, sprawę szybko rozwiązano, a on nadal startował w barwach Austrii.