Kolejny kraj poszedł w ślady Polski. Wielka porażka Putina i Rosji

Po ataku Rosji na Ukrainę reprezentanci kraju Władimira Putina zostali objęci szerokimi sankcjami, które niemal całkowicie wykluczyły ich z międzynarodowego sportu. Rosyjscy skoczkowie narciarscy stracili możliwość rywalizacji w Pucharze Świata oraz innych zawodach rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Decyzja ta miała być jednoznacznym sygnałem sprzeciwu wobec agresji i obowiązywała przez kolejne sezony, skutecznie zamrażając sportowe kariery wielu zawodników.

Kilka miesięcy temu nastąpił jednak przełom. Rosjanie, na drodze sądowej, zaczęli walczyć o możliwość ubiegania się o kwalifikację olimpijską jako sportowcy neutralni. Ostatecznie zawodnicy z kraju agresora otrzymali zielone światło i formalnie mogli wrócić do rywalizacji, pod warunkiem spełnienia zasad neutralności. Szybko okazało się jednak, że ich powrót blokują organizatorzy poszczególnych konkursów. Sprzeciw wobec startów Rosjan w Pucharze Świata jasno zasygnalizowała Polska, a w jej ślady poszły Niemcy i Austria. W efekcie Rosjanie nie wystąpili ani w Turniej Czterech Skoczni, ani nie zobaczymy ich w Zakopanem.

Już wszystko jasne. Rosyjscy skoczkowie nie pojadą na igrzyska

Jak się teraz okazuje, do grona krajów "bojkotujących" dołączyła Japonia. Jak donosi portal sports.ru, rosyjscy skoczkowie nie otrzymali wiz i nie polecą do Sapporo, co definitywnie zamyka im drogę do startów w tym sezonie. Stało się jasne, że Rosjanie nie mają już złudzeń w sprawie występu na igrzyskach olimpijskich.

Status neutralnych sportowców uzyskało trzech rosyjskich skoczków, w tym Michaił Nazarow, który w rozmowie z mediami nie krył rozgoryczenia. Przyznał wprost, że brak wiz do Japonii przekreśla wszelkie plany startowe, a przyszłość pozostaje całkowicie niepewna. To szczególnie bolesne, bo zawody w Sapporo miały być ich ostatnią szansą na zdobycie punktów do rankingu olimpijskiego.

Ranking ten zamyka się 18 stycznia, a bez żadnego startu dorobek Rosjan pozostanie zerowy. Tym samym marzenia o występie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo ostatecznie upadły.

Michaił Nazarow Ulrik Pedersen AFP

Po decyzji Władimira Putina o ataku na Ukrainę rosyjscy skoczkowie narciarscy zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji Gavriil GRIGOROV/POOL AFP

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 roku Pierre Teyssot AFP