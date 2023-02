Były skoczek chce rozwijać ten sport w Kosowie

Kiedy była reprezentantka Austrii zadebiutuje w nowych barwach? Tego póki co nie wiadomo, bo choć według przepisów FIS w przypadku zmiany obywatelstwa obowiązuje okres karencji, to nie jest wyklczuone, że w przypadku skoczkini władze zdecydują się zrobić wyjątek. Co ciekawe, jej przenosiny do kadry Kosowa sprawiły, że jeden z byłych zawodników chce się zaangażować w rozwój skoków w tym kraju.