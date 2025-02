W połowie lutego nastąpił prawdziwy wstrząs w środowisku polskich skoków narciarskich - ze swego dotychczasowego stanowiska dyrektorskiego w PZN zrezygnował bowiem Alexander Stoeckl, który z federacją związany był na dobrą sprawę tylko przez kilka miesięcy, od sierpnia 2024 roku.

Oficjalnie rozbrat przypieczętowano 23 lutego - Polski Związek Narciarski w swym oświadczeniu wskazał, że wideokonferencja z udziałem Stoeckla, która poprzedziła końcowe rozwiązanie stosunku zatrudnienia, przebiegła w przyjaznej atmosferze i że wówczas "wyjaśniono sobie wszelkie wzajemne zarzuty i wątpliwości".

Clas Brede Brathen o spięciu na linii Stoeckl - Małysz: Kultura komunikacji do poprawy

Niemniej, klimat wokół tej sprawy wciąż pozostaje gorący i jest szeroko komentowany także w Norwegii, gdzie Alexander Stoeckl pracował w roli trenera pierwszej reprezentacji przez 13 lat, do marca ubiegłego roku. Swoją ocenę w całej opisywanej kwestii wydał m.in. Clas Brede Brathen, który w kraju ze stolicą w Oslo współpracował z Austriakiem jako menedżer tamtejszej kadry.

"Uważam, że to po prostu smutne. W takich okolicznościach należy oczekiwać uporządkowanej komunikacji. Jeśli coś nie działa, to należy zwrócić się bezpośrednio do osoby zainteresowanej" - orzekł Brathen w rozmowie z Tore Ulrikiem Bratlandem, dziennikarzem "Dagbladet", odnosząc się bez dwóch zdań do wspominanej wcześniej sytuacji z Małyszem. Reklama

"Kultura komunikacji ma tu duży potencjał do poprawy" - stwierdził również m.in. dawny skoczek. "Nie jestem w stanie wypowiedzieć się o pracy [Stoeckla] w Polsce, ale gdy działał w Norwegii, to zapamiętałem go jako w stu procentach oddanego sprawie. Zawsze stawiał swoje obowiązki i sportowców na pierwszym miejscu. To najbardziej profesjonalny szkoleniowiec, z jakim miałem okazję współdziałać, co wyraźnie potwierdzały jego wyniki" - podkreślił.

W wywiadzie padło też pytanie o to, jak przebiegały bezpośrednie kontakty Brathena z Małyszem. "Nie mam żadnych negatywnych doświadczeń z Adamem. Nie miałem z nim co prawda wiele do czynienia, ale wszelkie interakcje z nim wspominam dobrze. Nie mam do jego osoby zastrzeżeń" - oświadczył już ugodowo 56-latek.

Zamieszanie w PZN, a tymczasem przed skoczkami ważna impreza. Czas na MŚ w Trondheim

Sezon 2024/2025 w Pucharze Świata w skokach narciarskich zakończy się pod koniec przyszłego miesiąca w Planicy. Tymczasem już 26 lutego rozpoczną się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim - pierwszy konkurs panów zaplanowano na 2 marca. Należy mieć nadzieję, że wśród tych pełnych zawirowań ostatnich miesiąca Polacy zdołają znaleźć swą najwyższą formę i powalczyć na północy Europy o najwyższe laury. Reklama

