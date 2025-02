Kolejne uderzenie w FIS po kontrowersjach w Pucharze Świata. Padł komunikat

Zmagania miksta w Willingen , które odbyły się w ostatni dzień stycznia, same w sobie nie były bez dwóch zdań najbardziej emocjonującym punktem w terminarzu Pucharu Świata w skokach narciarskich w bieżącym sezonie. Mimo wszystko jednak zapadły kibicom w pamięć zwłaszcza w związku z sytuacją związaną z kadrą Słowenii .

Podczas konkursu nie uznano bowiem skoku Timiego Zajca z pierwszej serii po tym, jak nie przeszedł pomyślnie kontroli sprzętowej - jego kombinezon miał być za długi w kroku o 1 cm. 24-latek w serii drugiej wykorzystał dokładnie ten sam strój i w swoisty sposób ośmieszył cały system sprawdzania, a do tego jeszcze zasugerował, że całe zamieszanie było związane z chęcią faworyzowania Niemców .

Słoweńcy niezadowoleni z postępowania FIS. Wystosowali specjalne pismo

" Słoweński Związek Narciarski wyraża wątpliwości wobec procedur mierzenia zawodników i interpretacji przepisów, które doprowadziły do dyskwalifikacji słoweńskiego skoczka Anze Laniska podczas PŚ w Oberstdorfie. Nowy standard mierzenia został wprowadzony na tych zawodach bez jasnych podstaw do jego wykonywania. SZN poprosił o wyjaśnienia od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej ( FIS ) dotyczące podstaw prawnych dotyczących tej zmiany, ale na razie nie otrzymał odpowiedzi" - czytamy.

Krajowa federacja ponadto podkreśliła swoje wsparcie dla "jednolitości, jasności i transparentności" procedur i poinformowała, że prześle FIS swoje propozycje ich ulepszenia jeszcze tej wiosny. Dlaczego skupiono się jednak na sprawie Laniska , a nie Zajca ? Jak wskazał Balcerski to właśnie pierwszy przypadek pozostawia więcej pola do rozmów z organizatorami PŚ.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Zawodników czekają w USA łącznie trzy konkursy

Kolejna odsłona rywalizacji zawodników w Pucharze Świata już w najbliższą sobotę - wówczas to w Lake Placid najpierw odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny, a potem dojdzie do zmagań mikstów. Współzawodnictwo w USA zostanie domknięte w niedzielę, kiedy to skoczkowie znów powalczą o punkty solo.