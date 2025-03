"Jestem zadowolona, bo weszłam do '30', co nigdy wcześniej nie udało mi się to na mistrzostwach świata, a jestem na nich trzeci raz. Bardzo się zatem cieszę. Ten drugi skok był nieco gorszy. Nie czułam presji w tym konkursie" - komentowała później 23-letnia zawodniczka.

Następnego dnia T wardosz oraz Joanna Kil, Pola Bełtowska i Nicole Konderla przystąpiły do walki w konkursie drużynowym, w którym wystąpiło w sumie 12 zespołów. Dla "Biało-Czerwonych" celem był awans do serii finałowej, czyli miejsce w czołowej ósemce. A zarazem poprawienie wyniku sprzed dwóch lat z Planicy (wówczas nasze reprezentantki zajęły 9. pozycję).

MŚ w Trondheim. Polki poza finałem w konkursie drużynowym

Już seria próbna, wygrana przez Austriaczki z dużą przewagą nad drugimi Niemkami pokazała, że Polki mogą mieć problem z wywalczeniem awansu. Podopieczne Marcina Bachledy zajęły 10. miejsce, plasując się m.in. Amerykankami, które oddały tylko trzy skoki. A to oznaczało, że w konkursie "Biało-Czerwone" muszą skakać dalej, by myśleć o pozycji w czołowej ósemce.

Jako pierwsza z Polek w konkursie o mistrzostwo świata na belce startowej zasiadła Kil, która skoczyła zaledwie 57,5 m , co dawało nam 11. miejsce po pierwszym skoku ze stratą aż 100,3 pkt do liderujących Norweżek (te prowadziły po skoku Stroem na odległość 100,5 m).

Pół metra bliżej niż Bełtowska lądowała Konderla, co oznaczało, że Polki muszą liczyć na cud, by zakwalifikować się do finału, ponieważ do ósmego i zarazem ostatniego premiowanego awansem miejsca, traciły 51,4 pkt. Twardosz wprawdzie odnotowała najlepszy wynik w drużynie (84,5 m), ale to przy daleko skaczących rywalkach było za mało, by bić się o dobrą lokatę. "Biało-Czerwone" uplasowały się na 11. pozycji i mogły jedynie przyglądać się, jak w drugiej serii osiem najlepszych ekip rywalizuje o mistrzostwo świata.