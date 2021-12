Na Okurayamie miały się odbyć trzy konkursy indywidualne. Jako, że nie dojdą do skutku (powodem jest pandemia koronawirusa i związane z nią, wprowadzone w Japonii obostrzenia), FIS rozpoczął poszukiwania potencjalnych kandydatów do zastąpienia "Kraju Kwitnącej Wiśni".

Dodatkowe konkursy PŚ w Polsce?

Początkowo informowano, że Polska niechętnie przejmie zawody, a działacze sugerowali, że pod względem finansowym byłoby to spore wyzwanie. Wszystko wskazuje jednak na to, że ostatecznie podejmą próbę "przejęcia" trzech konkursów. Chmielewski donosi, że miałyby się one odbyć na skoczni Skalite w Szczyrku. Wiele zależy jednak od władz miasta i tego, czy będą chciały zaangażować się w ten projekt.



Gdyby Szczyrk dał zielone światło, a dyrektor Pucharu Świata przyznał zawody Polsce, Skalite zaliczyłoby debiut w Pucharze Świata. Dotąd odbywały się tam zawody m.in. Letniej Grand Prix.



Skocznia w Szczyrku-Skalitem ma punkt K usytuowany na 95. metrze. Jej rozmiar (HS) to 104 metry. Oficjalny rekord to 106 metrów, lecz podczas zawodów Lotos Cup (które nie odbywają się pod egidą FIS) Krzysztof Leja skoczył aż 117.



TC

