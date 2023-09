Kolejne ekscesy rywala Adama Małysza, ofiara trafiła do szpitala

Harri Olli to wicemistrz świata z dużej skoczni z Sapporo (2007). Tam przegrał jedynie ze Szwajcarem Simonem Ammannem . Na koncie ma także medale mistrzostw świata w lotach w rywalizacji drużynowej.

W swojej karierze wygrał trzy konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich, stając na podium w sumie siedem razy. Pewnie osiągnąłby znacznie więcej, gdyby to, że prowadził mocno niesportowy tryb życia. To miało wpływ na to, że zmarnował swój duży talent.