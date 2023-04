Kolejna reprezentacja w skokach narciarskich. Powrót po wielu latach

Jak informował wcześniej dziennikarz Interii Tomasz Kalemba, w kolejnym sezonie wprowadzone zostaną nowe pomiary skoczków. Międzynarodowa Federacja Narciarska chce bowiem zadbać o to, by nie trzeba było przebudowywać skoczni, w związku z czym zwiększona zostanie waga zawodników, co sprawi, że będą oni wolniejsi na rozbiegu. To jednak nie koniec. Wkrótce do rywalizacji dołączy bowiem kolejna reprezentacja.