Kolejna afera w świecie skoków, szokujące kulisy. "Całkowicie rozebrane"

Choć jest środek lata, fani sportów zimowych wcale nie mogę narzekać na brak emocji. Wszystko za sprawą afer w skokach narciarskich. Zaczęło się od skandalu dopingowego podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim, podczas których organizatorzy imprezy przyłapali zostali na dopingu technologicznym. FIS - po interwencji innych reprezentacji - błyskawicznie zajęło się sprawą i zawiesiło trzech członków sztabu szkoleniowego oraz pięciu norweskich skoczków.

Wszczęto także dochodzenie, którego wyniki poznaliśmy dopiero zaledwie kilkanaście dni temu. Międzynarodowa Federacja Narciarska w oświadczeniu poinformowała, że Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Magnus Brevig, Thomas Lobben i Andreas Livelten zostali oskarżeni o naruszenie Powszechnego Kodeksu Etyki FIS oraz przepisów FIS dotyczących zapobiegania manipulacjom w zawodach. Sprawa skierowana została również do Komisji Etyki FIS, która podejmie decyzję ws. wyciągnięcia kolejnych ewentualnych konsekwencji.

Burza w kobiecych skokach. Amerykanka zdecydowała się na szokujące wyznanie, FIS reaguje

Po pierwszej części sezonu letniego w środowisku znów zawrzało. Na szokujące wyznanie zdecydowała się amerykańska skoczkini narciarska, Paige Jones. 22-letnia sportsmenka skrytykowała procedury pomiaru ciała przed zawodami LGP w Corchevel, zarzucając FIS absolutny brak poszanowania dla zawodniczek. W podcaście "Good Game with Sarah Spain" skoczkini wyznała, że we Francji standardowe badania i pomiary ciała przeprowadzał lekarz płci męskiej, który nakazał zawodniczkom rozebrać się do naga. W poprzednich latach - jak wyznała Amerykanka - ona i jej rywalki podczas tej procedury mogły mieć na sobie bieliznę, dlatego też czuła się bardzo nieswojo.

"Lekarz powiedział, że ma specjalizację ginekologiczną, a my musiałyśmy stać przed nim całkowicie rozebrane" - oznajmiła Jones, dodając, że zawodniczki co prawda mogły odmówić poddania się badaniu, jednak oznaczało to brak pozwolenia na start w zawodach. "Poczułam się tak obrzydliwie i źle, że musiałam pójść do zaufanej osoby i po prostu powiedzieć o tym ludziom" - podsumowała.

Na wyznanie Paige Jones błyskawiczne zareagowała Międzynarodowa Federacja Narciarska. "Szanujemy uczucia zawodniczek i rozumiemy, że obecność lekarza płci męskiej może być dla nich niekomfortowa. FIS uwzględnia tę konstruktywną opinię i zobowiązuje się do zapewnienia zawodniczkom możliwości badania przez lekarkę w przyszłości" - przekazano w odpowiedzi na pytanie niemieckiej agencji prasowej.

Co ciekawe, zupełnie inaczej sytuację, która miała miejsce we Francji, postrzega trener Niemek, Heinz Kuttin. "Na miejscu był szwajcarski lekarz, który bardzo dobrze wyjaśnił całą procedurę. Uczynił to z godnością i szacunkiem wobec zawodników. Nasza drużyna nie miała z badaniem żadnego problemu" - zadeklarował, cytowany przez "kleinezeitung.de".

