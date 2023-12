Kolejna afera w Pucharze Świata, wielka burza wśród skoczków. Zdecydowana reakcja FIS

Wprowadzenie skanera 3D do pomiaru skoczków narciarskich w Pucharze Świata miało stanowić ogromną rewolucję, a wywołało kolejną burzę. Jak ujawnił kontroler sprzętu FIS, niektórzy zawodnicy manipulowali dokładnością obliczeń ubierając zbyt dużą bieliznę. Organizacja nie miała więc wyboru i zareagowała, organizując kolejną serię pomiarów. Nie wszystkim przypadło to do gustu. Swoje niezadowolenie wyraził otwarcie między innymi reprezentant Niemiec - Karl Geiger.