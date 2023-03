Skoki narciarskie. Dawid Kubacki dogoni Halvora Egnera Graneruda?

Jak w rozmowie z WP SportoweFakty zauważył Wojciech Fortuna, wydarzenia w Słowenii mogą mieć wpływ na to, co będzie działo się w kolejnych konkursach. - Mocniejszy mentalnie z mistrzostw świata wyjechał Dawid Kubacki. Dla skoczków rywalizacja indywidualna w takich zawodach zawsze jest bardzo ważna - stwierdził.

Cykl Raw Air. Wraca rywalizacja w Pucharze Świata

Cykl Raw Air rozpocznie się już w piątek 10 marca, kiedy to odbędą się treningi oraz prolog do pierwszego konkursu indywidualnego. Skoczkowie o punkty w Oslo będą rywalizowali w sobotę i w niedzielę, a następnie przeniosą się do Lillehammer. Tam czekają nas kolejne zawody (we wtorek i czwartek).