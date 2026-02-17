Kobayashi nawet się z tym nie krył. Chciał "odebrać" medal Tomasiaka i Wąska. Oto powód

Po dwóch wcześniejszych medalowych próbach w wykonaniu Kacpra Tomasiaka, kibice z kraju nad Wisłą zapewne ostrzyli sobie zęby na ostatni segment tegorocznych olimpijskich zmagań skoczków - rywalizację Super Teamów.

Z początku konkurs duetów na skoczni dużej w Predazzo przebiegał bez większych problemów. Warunki pozwalały na przyzwoite próby, z czego bardzo chętnie korzystał między innymi polski Super Team, w skład którego wchodził Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Po dwóch seriach konkursowych nasi reprezentanci znajdowali się na pozycji medalowej.

Sytuacja zaczęła się jednak diametralnie zmieniać w decydującej fazie konkursu. Wówczas Wąsek oddał nieco słabszy skok, komplikując sytuację "biało-czerwonych". Chwilę później nad włoski obiekt przybyła potężna śnieżyca, która całkowicie zmieniła zasady gry.

Organizatorzy turnieju zdecydowali się "przetestować" możliwości poprzez posłanie Kacpra Tomasiaka w bardzo trudnych warunkach. 19-latek nie poradził sobie jednak z potężnym żywiołem. Jego skok niemal całkowicie odbierał Polakom szansę na medal. Smutek nie trwał jednak długo, ponieważ organizatorzy turnieju zdecydowali się... anulować zawody, uznając za wiążące wyniki po drugiej serii konkursowej. To rozwiązanie dało Wąskowi oraz Tomasiakowi srebrny medal w pierwszym w historii olimpijskim konkursie Super Teamów.

Kobayashi był niemal pewny medalu IO. "Gdyby tylko spojrzeli na radar pogodowy"

Jedną z nacji, która mogła czuć się pokrzywdzona takim obrotem spraw, była Japonia. W decydującej serii Ren Nikaido podniósł bowiem swój zespół z kolan, nawiązując walkę z czołowymi ekipami. Reprezentantem azjatyckiego kraju na ostatnim etapie zmagań był natomiast Ryoyu Kobayashi, który w obecnym sezonie przeplata słabe próby z wyśmienitymi lotami. To właśnie on "na gorąco" zdecydował się skomentować sensacyjną sytuację. Japoński lider czuł bowiem, że wraz z kolegą z drużyny mogą "odebrać" srebrny medal swoim wyżej notowanym rywalom.

"To frustrujące, naprawdę chciałem skoczyć. Ren był w dobrej pozycji. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, więc nie mogłem się doczekać. Mimo że zawody zostały odwołane, myślałem, że zdobędę srebrny medal, biorąc pod uwagę wyniki do trzeciego skoku. [...]. Gdyby tylko spojrzeli na radar pogodowy, wiedzieliby na pewno, że śnieg przestanie padać za pięć minut" - grzmiał Kobayashi, cytowany przez portal "tokyo-sports.co.jp".

Japończycy nie byli zresztą jedyną nacją, która miała spore zastrzeżenia do ostatecznej decyzji organizatorów konkursu. Podobne żale zgłaszali bowiem Niemcy, którzy w momencie anulowania decydującej serii znajdowali się na pozycji, niemalże zapewniającej medal. Philipp Raimund oddawał jednak swój udany skok w znacznie lepszych warunkach niż te, które chwilę później zagościły na skoczni w Predazzo. W przypadku dokończenia konkursu pretendenci do medali mogliby więc mówić o całkowitym wypaczeniu wyników. Ostatecznie organizatorzy zdecydowali się więc wybrać "mniejsze zło", na czym najbardziej skorzystał Wąsek oraz Tomasiak.

