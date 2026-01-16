Kobayashi huknął na Okurayamie. Czterech Polaków w konkursie

Po niezwykle wzruszającym weekendzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem i pożegnaniu Kamila Stocha z polskimi kibicami rywalizacja przeniosła się na inny kontynent, a konkretniej do Azji. W japońskim Sapporo zaplanowano dwa konkursy indywidualne, w których o punkty do klasyfikacji generalnej walczyć będzie pięciu Polaków - Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak.

Ryoyu Kobayashi triumfuje w kwalifikacjach. Czterech Polaków z awansem do sobotniego konkursu

Na liście startowej kwalifikacji do sobotniego konkursu znalazło się 68 sportowców, w tym pięciu reprezentantów Polski. Zanim jednak doczekaliśmy się biało-czerwonego akcentu, na Okurayamie zaprezentowała się absolutna legenda skoków narciarskich - Noriaki Kasai. Trzykrotny medalista olimpijski, mistrz świata w lotach i siedmiokrotny medalista mistrzostw świata oddał jednak zbyt słaby skok, aby awansować do konkursu. Japoński weteran osiągnął bowiem odległość 110.5 m i uplasował się ostatecznie na 55. miejscu.

Na pierwszego "Biało-Czerwonego" nie trzeba było długo czekać - z 10. numerem startowym na belce startowej zasiadł Klemens Joniak. Polak co prawda osiągnął dobrą odległość (116.5 m), jednak odjęto mu sporo punktów. Tuż za Joniakiem swój skok oddał Aleksander Zniszczoł. 31-latek wylądował pół metra dalej niż jego młodszy kolega i uplasował się tuż przed nim.

Mimo niesprzyjających warunków podczas skoku Dawid Kubacki poradził sobie całkiem dobrze - odległość 116.5 m pozwoliła mu awansować do sobotniego konkursu. Literka "Q" po oddanym skoku pojawiła się również przy nazwisku Macieja Kota. Pochodzący z Zakopanego zawodnik wylądował na 124. metrze.

Fani skoczków z kraju kwitnącej wiśni nie mogli być w pełni zadowoleni - jeszcze w trakcie kwalifikacji okazało się, żeJunshiro Kobayashi został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. "Ofiarą" kontroli sprzętu padł także Tomas Kuisma z Finlandii.

Ostatecznie czek dla najlepszego skoczka kwalifikacji trafił w ręce Ryoyu Kobayashiego (139 m). Tuż za nim uplasowali się Domen Prevc (135.5 m) i Stephan Embacher (131.5 m). Najlepszy z "Biało-Czerwonych", Kacper Tomasiak, zakończył kwalifikacje na 16. miejscu (123 m). Do konkursu nie udało się zakwalifikować Klemensowi Joniakowi.

Kwalifikacje rozegrano z 18. i 20. belki startowej.

Wyniki kwalifikacji do sobotniego konkursu PŚ w Sapporo:

