Kobayashi górą w Oslo. Rollercoaster Polaków, awans o 12 miejsc i spadek o 16

Przypomnijmy, że polscy skoczkowie w komplecie awansowali do konkursu Pucharu Świata i jednocześnie Raw Air w Oslo. Na rozpoczęcie tego turnieju rozgrywanego w Norwegii odbył się prolog (kwalifikacje), o którym pisaliśmy pod tym linkiem . Humory kibicom poprawił Aleksander Zniszczoł, wykorzystując wiatr pod narty i zajmując 6. miejsce, jedynie 5,1 punktu za Karlem Geigerem, który został jednocześnie liderem tej 10-skokowej imprezy.

O 17:00 na legendarnej skoczni Holmenkollbakken rozpoczęły się główne zawody. Niestety reprezentanci Polski szybko zgasili nadzieje kibiców, jeśli jakiekolwiek były. Czterech z sześciu z nich po pierwszej serii miało gorsze pozycje niż w prologu. Najbardziej zawiódł Aleksander Zniszczoł (118 metrów). Zabrakło ewidentnie odpowiedniego kierunku wiatru, przez co wylądował na 30. miejscu ex eaquo z Timim Zajcem. Wyprzedzili o 0,2 pkt Antiego Aalto, który już nie załapał się do rundy finałowej.