Niemniej cykl zbliża się ku swemu wielkiemu zakończeniu, a tymczasem do zawodników i zawodniczek dotarły kluczowe informacje związane z inauguracją Pucharu Świata w sezonie 2024/2025 - i rzecz jasna jest to istotne również w kontekście "Biało-Czerwonych".

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Puchar Świata w skokach narciarskich. Tak będą przebiegać zawody w Lillehammer

Wraz z początkiem października została bowiem podana dokładna rozpiska dotycząca pierwszego weekendu PŚ - znamy więc co do godziny harmonogram konkursów odbywających się w norweskim Lillehammer. Prezentuje się on następująco: