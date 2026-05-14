Kłótnia o pieniądze. W tle obawy o Turniej Czterech Skoczni. Dyrektor PŚ wkroczył do akcji

Skoczkowie narciarscy są na wakacjach, ale dla FIS ostatnie dni nie były spokojne. Wszystko za sprawą sensacyjnych wieści, jakie gruchnęły ws. Turnieju Czterech Skoczni i jego najbliższej edycji.

Niemiecko-austriacki turniej od lat uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w skokach narciarskich. Przyciąga na trybuny rzesze kibiców. Wzbudza olbrzymie zainteresowanie i konkursy w tych zawodach są jednymi z najchętniej oglądanych w telewizji w całym sezonie.

Turniej na tyle utrwalił się w pamięci fanów, że nikt nie wyobraża sobie, by zmagania mogły odbywać się gdzie indziej niż w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Dlatego informacje, jakie przekazał kilka dni temu "Bild", wywołały szok w środowisku skoków narciarskich.

Słynnego Ga-Pa nie ma w kalendarzu. O tyle chcą więcej pieniędzy

Niemcy poinformowali, że poważnie zagrożone jest przeprowadzenie Turnieju Czterech Skoczni w dotychczasowej formule. Problemem jest spór między niemieckim związkiem a włodarzami miasta Garmisch-Partenkirchen, gdzie zawsze w Nowy Rok odbywa się drugi konkurs turnieju.

Szefowie miasta chcą podwyżki o 30 procent środków, jakie otrzymują od niemieckiego związku na organizację konkursów. Twierdzą, że stawki dla nich nie zmieniły się od 20 lat. Tymczasem związek pieniądze otrzymuje od sponsorów oraz telewizji i trudno zakładać, by na przestrzeni lat fundusze nie wzrosły, skoro sam turniej nadal wzbudza ogromne zainteresowanie fanów.

Włodarze Garmisch-Partenkirchen nie zamierzają odpuścić. Sytuacja jest na tyle poważna, że na razie we wstępnym kalendarzu Pucharu Świata na sezon 2026/2027 w dniu noworocznego konkursu nie ma wpisanej żadnej miejscowości jako organizatora.

Turniej Czterech Skoczni zagrożony. Pertile uspokaja

Skontaktowaliśmy się zatem z dyrektorem PŚ Sandro Pertile (Turniej Czterech Skoczni też jest zaliczany do tego cyklu - przyp. red.) i zapytaliśmy Włocha wprost, czy rozegranie turnieju w takim formacie jak dotychczas jest zagrożone?

- Jestem przekonany, że w przyszłym roku tradycyjnie zorganizujemy w Nowy Rok zawody w Garmisch-Partenkirchen. Każdej ze strony zależy na porozumieniu i wypracowaniu optymalnego rozwiązania - powiedział dla Interia Sport Sandro Pertile.

- My jako FIS nie będziemy jednak uczestniczyć w negocjacjach. Muszą tą sprawę rozstrzygnąć miedzy sobą niemiecki związek i organizatorzy w Garmisch-Partenkirchen - dodał.

Włoch jest przekonany, że do porozumienia dojdzie, ale mimo wszystko zapytaliśmy szefa Pucharu Świata, czy ma już plan B, gdyby jednak spór o pieniądze w Niemczech nie przyniósł rozstrzygnięcia. Czy np dwa konkursy turnieju mogłyby odbyć się w Oberstdorfie?

- Nie rozważamy takich scenariuszów. Jest jeszcze dużo czasu, aby strony się dogadały i znalazły rozwiązanie - podkreślił nasz rozmówca.

Historyczne wydarzenie w Turnieju Czterech Skoczni. "Ogromny krok naprzód"

Na pewno po raz pierwszy w historii Turnieju Czterech Skoczni o złotego orła powalczą też skoczkinie. Pertile nie ukrywa dumy, że panie otrzymały szansę startu w tak prestiżowych zmaganiach.

- To ogromny krok naprzód dla kobiecych skoków narciarskich i dowód wzrostu zainteresowania wciąż młodą dyscypliną. W ciągu ostatnich czterech-pięciu lat odnotowaliśmy duży postęp w skokach narciarskich kobiet i czeka nas kolejny bardzo ciekawy sezon - zapewnił szef Pucharu Świata.

Nowy sezon rozpocznie się w piątek 20 listopada bieżącego roku od rywalizacji mikstów w norweskim Lillehammer. Z kolei pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano 29 grudnia, a finał tradycyjnie 6 stycznia.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

