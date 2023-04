Kłopoty u rywali "Biało-Czerwonych". Znów zostali bez trenera

To była kolejna nieudana zima w wykonaniu francuskich skoczków narciarskich. Kibice tej reprezentacji już od kilku lat czekają na to, by któryś z zawodników awansował do drugiej rundy konkursu indywidualnego i zdobył pucharowe punkty. Niestety, bezskutecznie. Po niespełna dziewięciu miesiącach współpracy Franck Salvi złożył broń i przestał pełnić funkcję głównego szkoleniowca. Na ten moment nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy "Trójkolorowych".