Kłopoty Kubackiego. Stracił sponsorów. Zaskakujące, kto przyszedł z pomocą

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu Dawid Kubacki musiał pogodzić się z utratą dwóch ważnych sponsorów, który logo było doskonale widoczne na sprzęcie skoczka. Według słoweńskich mediów, z pomocą dla utytułowanego skoczka przyszedł znany producent nart.

Dawid Kubacki w czarnej kurtce z logotypami sponsorów i kolorowej czapce siedzi na tle ścianki w Zakopanem
Dawid KubackiNurPhotoGetty Images

Dawid Kubacki nie tak wyobrażał sobie sezon olimpijski. Od pierwszych konkursów Pucharu Świata szukał formy. Mijały tygodnie, ale przełamania nie było.

Utytułowany skoczek, mistrz świata i triumfator Turnieju Czterech Skoczni, miał problemy z regularnym punktowaniem. Przerwy od startów i spokojne treningi także nie przynosiły przełamania.

Zobacz również:

Stefan Horngacher, Dawid Kubacki
Skoki Narciarskie

Dawid Kubacki zapytany o powrót Horngachera. Przyznał to wprost

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Decyzja Macieja Maciusiaka mogła być tylko jedna - Kubacki nie dostał powołania do kadry olimpijskiej i nie miał okazji, by tak jak cztery lata wcześniej w Pekinie wywalczyć medal w rywalizacji indywidualnej (brąz na skoczni normalnej).

Po igrzyskach we Włoszech Kubacki wrócił do rywalizacji w Pucharze Świata, ale już do końca sezonu nie odzyskał wysokiej formy. Mimo nieudanych startów 36-latek nie porzuca skoków narciarskich i kontynuuje karierę.

Kibice liczą, że po tym jak do polskich skoków wrócił Stefan Horngacher, w roli dyrektora sportowego, nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy - w tym Kubacki - odzyskają formę, którą zachwycali przez lata startów w PŚ i innych najważniejszych imprezach dla skoczków narciarskich.

Austriacy podziękowali Kubackiemu. Z pomocą przyszli Słoweńcy

Tuż przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu, Dawid Kubacki musiał zmierzyć się z niełatwą decyzją dwóch austriackich firm. Mammer oraz BTW zdecydowały się wycofać z dalszej współpracy z polskim skoczkiem, a ich logo kibice mogli zobaczyć odpowiednio na kasku i nartach skoczka.

Okazało się jednak, że Kubacki nie pozostanie najprawdopodobniej bez indywidualnych sponsorów na nowy sezon. Jak informują słoweńskie media oraz portal sportsport.ba, pomocną dłoń dla skoczka wyciągnęła słoweński producent sprzętu sportowego, firma Slatnar. To m.in. producent nart dla skoczków, który teraz ma nawiązać ściślejszą współpracę także z Kubackim.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Stoch wprost ws. 19-letniego Tomasiaka. "Powiedzmy sobie szczerze"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
Dawid KubackiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Dawid Kubacki
Dawid KubackiDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie z logo Red Bull, w kasku i goglach, siedzący na belce startowej podczas zawodów, w tle czerwony baner z białym napisem.
Dawid KubackiAction Press/ShutterstockEast News


Afimico Pululu - najlepsze akcje z Ligi Konferencji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja