Kłopoty Kubackiego. Stracił sponsorów. Zaskakujące, kto przyszedł z pomocą

Dawid Kubacki nie tak wyobrażał sobie sezon olimpijski. Od pierwszych konkursów Pucharu Świata szukał formy. Mijały tygodnie, ale przełamania nie było.

Utytułowany skoczek, mistrz świata i triumfator Turnieju Czterech Skoczni, miał problemy z regularnym punktowaniem. Przerwy od startów i spokojne treningi także nie przynosiły przełamania.

Decyzja Macieja Maciusiaka mogła być tylko jedna - Kubacki nie dostał powołania do kadry olimpijskiej i nie miał okazji, by tak jak cztery lata wcześniej w Pekinie wywalczyć medal w rywalizacji indywidualnej (brąz na skoczni normalnej).

Po igrzyskach we Włoszech Kubacki wrócił do rywalizacji w Pucharze Świata, ale już do końca sezonu nie odzyskał wysokiej formy. Mimo nieudanych startów 36-latek nie porzuca skoków narciarskich i kontynuuje karierę.

Kibice liczą, że po tym jak do polskich skoków wrócił Stefan Horngacher, w roli dyrektora sportowego, nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy - w tym Kubacki - odzyskają formę, którą zachwycali przez lata startów w PŚ i innych najważniejszych imprezach dla skoczków narciarskich.

Austriacy podziękowali Kubackiemu. Z pomocą przyszli Słoweńcy

Tuż przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu, Dawid Kubacki musiał zmierzyć się z niełatwą decyzją dwóch austriackich firm. Mammer oraz BTW zdecydowały się wycofać z dalszej współpracy z polskim skoczkiem, a ich logo kibice mogli zobaczyć odpowiednio na kasku i nartach skoczka.

Okazało się jednak, że Kubacki nie pozostanie najprawdopodobniej bez indywidualnych sponsorów na nowy sezon. Jak informują słoweńskie media oraz portal sportsport.ba, pomocną dłoń dla skoczka wyciągnęła słoweński producent sprzętu sportowego, firma Slatnar. To m.in. producent nart dla skoczków, który teraz ma nawiązać ściślejszą współpracę także z Kubackim.

