Sezon 2022/23 nie mógł rozpocząć się lepiej dla Dawida Kubackiego . Reprezentant Polski przez pierwsze tygodnie zajmował fotel lidera w Pucharze Świata. Do walki o Kryształową Kulę włączył się również Halvor Egner Granerud . Norweg z czasem odebrał "Biało-Czerwonemu" żółty plastron i do końca zmagań już mu go nie oddał. Co więcej, popularnego "Musafa" z rywalizacji wyłączyła niespodziewanie wiadomość o problemach zdrowotnych żony Marty . Polak przed ostatnim konkursem zaliczanym do cyklu Raw Air ogłosił fanom, że z "przyczyn osobistych" kończy przedwcześnie sezon. Nieobecność Kubackiego w Vikersund sprawiła, że 27-latek jeszcze przed finałowymi zawodami w Planicy mógł świętować wywalczenie Kryształowej Kuli.