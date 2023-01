Kłopotliwe nagrody dla zwycięzców TCS. Małysz: Jeszcze dostaliśmy opiernicz

Największy szok był wtedy, gdy menedżer pojechał po to auto. Nie było nikogo do pomocy, dali mu tylko kluczyki. [Edi Federer] musiał sam załatwić jakiś dźwig, by to auto zdjąć z tego podestu przy skoczni. Jak je ściągnął i przekręcił kluczyk, to okazało się, że w środku nie ma... silnika! To była po prostu jakby makieta, którą helikopterem przenosili [pod skocznię]. Potem skontaktował się z kim trzeba i jeszcze dostał opiernicz, że to makieta i czemu ją ściągał, że właściwe auto dopiero trzeba zamówić. Były z tym niezłe przygody, człowiek trochę przeżył.

~ Adam Małysz w TVP Sport