Klęska Stefana Horngachera. Tak źle nie było, odkąd zostawił Polaków

Puchar Świata 2024/25 nie rozpieszcza miłośników skoków narciarskich z kraju nad Wisłą. Mijają kolejne tygodnie, a Polacy nadal nie należą do ścisłej czołówki i zapewne na wielki przełom przyjdzie kibicom poczekać do kolejnej zimowej kampanii. Do przełamania nie doszło także w Willingen. Na największym dużym obiekcie globu odnaleźć nie potrafił się nawet Paweł Wąsek, czyli jedyny zawodnik, do którego nie można mieć większych pretensji. Nic więc dziwnego, że Thomasowi Thurnbichlerowi ubywa zwolenników.

