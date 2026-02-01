Polscy skoczkowie w tym sezonie nie dają wielu powodów do zadowolenia swoim kibicom, jedynym, który nie zawodzi, jest Kacper Tomasiak. Optymizmem napawał też występ Piotra Żyły podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie, jednak już tydzień później w Willingen popularny "Wewiór" zaliczył spektakularną wpadkę. Szansę na powetowanie sobie tego niepowodzenia będzie miał w drugim konkursie indywidualnym. Tymczasem na kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów w Niemczech, przeprowadzono drugi konkurs w Lillehammer.

To właśnie w Norwegii rywalizują zawodnicy startujący w Pucharze Kontynentalnym. Sobotni konkurs został zdominowany przez gospodarzy - wygrał Joergen Oliver Stroem, który wyprzedził Isaka Andreasa Langmo oraz Sindre Ulvena Joergensena. Punkty zdobyło też dwóch Polaków, Jakub Wolny był 19., a Łukasz Łukaszczyk 24. Poza finałową serią znaleźli się Kamil Waszek (31.), Adam Niżnik (35.), Jarosław Krzak (36.), Jan Galica (58.) oraz Tymoteusz Amilkiewicz (59.).

Puchar Kontynentalny w Lillehammer. Oto wyniki zawodów

"Biało-Czerwonym" nie pozostało nic innego, jak następnego dnia powalczyć o lepszy wynik. Niedziela nie przyniosła jednak przełamania, a kolejne rozczarowanie. Awans do drugiej serii wywalczył tylko Jan Galica, który po skoku na 123 m plasował się na 23. pozycji. O dużym pechu mógł mówić Kamil Waszek, któremu do 30. pozycji zabrakło zaledwie 0,6 pkt. Tuż zanim uplasował się Jakub Wolny, pozostali Polacy zostali sklasyfikowani w piątej i szóstej dziesiątce.

Na półmetku zmagań prowadził Isak Andreas Langmo, który jako jedyny przekroczył 140 m (140,5 m). Norweg o pięć punktów wyprzedzał Austriaka Markusa Muellera, na trzeciej pozycji plasował się Słoweniec Zak Mogel.

W drugiej serii Galica dołożył dwa metry, ale otrzymał stosunkowo niskie noty za styl, więc nie zdołał poprawić swojej pozycji. Wręcz przeciwnie, ostatecznie był 26. Zdecydowanie więcej emocji niż występ Polaka dostarczyła końcówka konkursu, tam nastąpiła zacięta walka o miejsca na podium.

Wyzwanie rywalom rzucił Joergen Olivie Stroem, który po pierwszej serii był siódmy, w drugiej poszybował na 139,5 m. Nie zdołał mu odpowiedzieć Mogel (134 m), za to Norweg doczekał się riposty ze strony Muellera, który skoczył dwa metry dalej i objął prowadzenie. Identyczną odległość chwilę później osiągnął Langmo, pieczętując tym samym zwycięstwo w konkursie.

Wyniki niedzielnego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer:

1. Isak Andreas Langmo - 278,8 pkt

2. Markus Mueller - 277,7

3. Joergen Oliver Stroem - 263,7

(…)

26. Jan Galica - 216,3

Jan Galica Damian Klamka East News

Adam Niżnik Damian Klamka East News

Jarosław Krzak Foto Olimpik/NurPhoto AFP

