Niezbyt udanie rozpoczął się dla Polaków nowy sezon Pucharu Świata. W niedzielnym konkursie w Niżnym Tagile do finałowej serii zakwalifikowali się tylko dwaj zawodnicy z kadry "Biało-Czerwonych": Piotr Żyła, który zakończył zawody na 16. miejscu, oraz Andrzej Stękała, który był 30.

To nie koniec niemiłych wieści z obozu podopiecznych Michala Doleżala. Okazało się, że Klemens Murańka otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. Nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach i konkursach, został odizolowany od reszty grupy.



Próbka Murańki została wysłana do zbadania do trzech różnych laboratoriów. Wszystkie wyniki potwierdziły obecność koronawirusa w organizmie skoczka.

Mówili jedź do Rosji będzie fajnie, a tu taka niemiła sytuacja... No cóż, w Rosji już nie polatam, ale sezon dopiero wystartował, trzymamy kciuki za naszych orłów!!! - skomentował sytuację sam zainteresowany.

Reklama

Zdjęcie Klemens Murańka /Marcin Szkodziński /Agencja FORUM



Apoloniusz Tajner o stanie zdrowia Klemensa Murańki

Polscy skoczkowie wylecieli już z Rosji, w weekend 27-28 listopada wystąpią w fińskiej Ruce. Natomiast Murańka musiał zostać u naszych wschodnich sąsiadów. Jak poinformował teraz Apoloniusz Tajner, zawodnik "przebywa na izolacji w szpitalu w Jekaterynburgu".



Został z nim w Rosji jeden z asystentów trenera Doleżala. Oczywiście mieszka w innym miejscu, ale czuwa nad zawodnikiem. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klemensem. Wiemy, że przechodzi chorobę łagodnie. Wróci do Polski, kiedy dwa testy, wykonane dzień po dniu, dadzą wynik negatywny. Wtedy zorganizujemy mu transport do kraju - wyjaśnił prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "Faktem".

Dodał, że nie ma mowy o pomyłce, jeśli chodzi o wyniki badań Klemensa. Uspokoił wszystkich, że skoczek "nie odczuwa skutków zakażenia koronawirusem".

Zdjęcie Apoloniusz Tajner / INTERIA.PL

Instagram Post

KLEMENS MURAŃKA ZABRAŁ GŁOS PO OTRZYMANIU POZYTYWNEGO TESTU NA COVID-19. WYMOWNE ZDJĘCIE