Polacy niezbyt dobrze zainaugurowali nowy sezon Pucharu Świata. W niedzielnym konkursie w Niżnym Tagile tylko dwóch z pięciu polskich zawodników awansowało do drugiej serii. W finale nie oglądaliśmy liderów kadry , Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. A drugie skoki Piotra Żyły oraz Andrzeja Stękały nie dały im szans na skuteczną walkę o czołowe pozycje. Żyła skoczył na 122 metry i uplasował się na 16. miejscu, a Stękała na 108,5 metra, co dało mu 30. lokatę.

Ciężko się to tłumaczy. Nie udał nam się ten weekend, nie możemy tracić spokoju i niepotrzebnie panikować. Chcieliśmy, ale poszło jak poszło - mówił Michal Doleżal na antenie "Eurosportu".

Trener Polaków dodawał, że on i cały sztab oczekują na wyniki testów na COVID-19 Klemensa Murańki. Próbki zostały wysłane do trzech różnych laboratoriów.



Przed zawodami 27-latek otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa, przez co nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach i konkursie w Rosji. W niedzielę późnym wieczorem dziennikarz Filip Czyszanowski poinformował, że znany jest rezultat badań z jednej z klinik. Wieści nie są optymistyczne.



Z kolei według informacji Dominika Formeli nie tylko Murańka ma podwyższoną temperaturę, ale też jeden z członków niemieckiej kadry. Z tego powodu Rosjanie mieli zarządzić dodatkowe testy dla Polaków i Niemców. Jeśli te także wyjdą pozytywnie, niewykluczone że kadra "Biało-Czerwonych" będzie musiała zostać w Rosji dłużej niż planowano.



Klemens Murańka zabrał głos. Opublikował wpis na Instagramie

Przebywający w izolacji Murańka opublikował na swoim profilu na Instagramie wymowny wpis. Sportowca umieszczono w specjalnej placówce. Mimo całej tej przykrej sprawy Klemens stara się zachować choć trochę optymizmu.



Mówili jedź do Rosji będzie fajnie, a tu taka niemiła sytuacja... No cóż, w Rosji już nie polatam, ale sezon dopiero wystartował, trzymamy kciuki za naszych orłów!!! - napisał.

Udostępnił też zdjęcie, na którym widać osoby ubrane w kombinezony ochronne.



Kibice postanowili dodać skoczkowi nieco otuchy. "Jeszcze będzie dobrze. Trzymamy kciuki za resztę. Powodzenia w kolejnych zawodach, jeszcze będzie dużo takich szans", "Zdrowia Klimek, będzie dobrze", "Dużo, dużo zdrowia! To dopiero początek! Czekamy na Ciebie" - czytamy w komentarzach.

Na temat kolegi przebywającego w odosobnieniu wypowiedział się też Piotr Żyła . Zrobił to w swoim stylu.



Trzeba będzie go zaopatrzyć w coś do jedzenia, a bardziej do picia, żeby nie zdziczał. Dowiem się, gdzie przebywa i wszystko mu dowiozę - żartował przed kamerami "Eurosportu".

