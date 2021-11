Dobra wiadomość z Rosji. Jak poinformował PZN Murańka otrzymał negatywny wynik testu na COVID-19. Trwa organizacja jego powrotu do Polski. Według związku " jak wszystko będzie w porządku, to jutro Murańka wraz z trenerem Radkiem Żidkiem wrócą do domów".

Murańka był jedynym Polakiem, który podczas zeszłotygodniowych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile, miał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Zgodnie z przepisami musiał udać się na kwarantannę.



Pozostali "Biało-Czerwoni" otrzymali wyniki negatywne, stąd podjęto decyzję, że reszta kadry wyjedzie na kolejną imprezę Pucharu Świata, natomiast w Niżnym Tagile został Murańka i jeden z trenerów Radek Żidek.



Reklama

Klemens Murańka wraca do Polski

Na szczęście dzisiaj okazało się, że nasz skoczek będzie mógł opuścić Rosję.



W sobotę i niedzielę skoczkowie narciarscy rywalizują w Pucharze Świata w fińskim Kuusamo.



Zdjęcie Klemans Murańka / Newspix

Pawo

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL



Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!

Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?