Klemens Murańka wraca na skocznię w nowej roli. I cytuje Zenka Martyniuka

Już wtedy jednak zapowiadał, że pewnie wróci do skoków. Na razie skupiał się na prowadzeniu - wraz z żoną - pensjonatu w Zakopanem. W planach miał zrobienie kursu trenerskiego i to mu się udało.

- Skoki to było przecież całe moje życie, więc w przyszłości - jak już odpocznę trochę od skoków - chciałbym do nich wrócić. Mam dużą wiedzę na ich temat - przyznał w październiku 2024 roku.

- Jak to śpiewał Zenek Martyniuk: jak do tego doszło nie wiem - śmiał się 30-latek, kiedy zapytaliśmy go o to, jak to się stało, że został trenerem.