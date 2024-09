Klemens Murańka skończył ze skokami. Piotr Żyła: był szczylem, jak nas odskakiwał

Piotr Żyła: mam z Klimkiem wiele różnych wspomnień

- Mam z Klimkiem wiele różnych wspomnień. Najbardziej chciało mi się śmiać z niego wtedy, gdy jeszcze trenowaliśmy ze Stefanem Horngacherem. Robiliśmy imitacje i z Kamilem robiliśmy to tak, że wózek mocno odjeżdżał nam do przodu. Tego wymagał od nas Horngacher. Taka była jego idea. To była imitacja przed pójściem na skocznię. Klimek akurat popatrzył na Kamila. Kamilowi wózek odjechał bardzo mocno do przodu. Trenerzy byli zadowoleni. Powiedzieli mu, że było bardzo dobrze. Klimek zaczął myśleć. Popatrzył na mnie i zapytał: Ciekawe, jakby się tak na skoczni odbił? Popatrzyłem na niego i zapytałem: Klimek, a jak ty się na skoczni odbijasz? Myślał może, że na skoczni trzeba robić coś innego niż na imitacji. Miał czasem te swoje przemyślenia. Człowiek nie do końca rozumiał, o co mu chodzi. To było jednak fajne. Takie pozytywne. Taki Klimuś - śmiał się Żyła.