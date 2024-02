Za nami konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn w Sapporo. W ten weekend najwięcej emocji dostarczyli kibicom nie zawodnicy z czołówki klasyfikacji generalnej cyklu, a... Noriaki Kasai. Japończyk do rywalizacji w Pucharze Świata powrócił do długiej przerwie i został pierwszym w historii skoczkiem powyżej 50. roku życia, który nie dość, że wciąż występuje w zawodach najwyższej rangi, to w dodatku zdobywa punkty do klasyfikacji generalnej.

Po sobotnim konkursie równie mocno, co o Noriakim Kasaim, rozpisywano się o Klemensie Murańce. W porównaniu do doświadczonego skoczka z "kraju kwitnącej wiśni" reprezentant naszego kraju nie zakwalifikował się do rundy finałowej, a w rozmowie z Eurosportem w dość zaskakujących słowach wypowiedział się na temat legendy. "Trochę wstyd, bo stary dziadek mnie wyprzedził" - stwierdził.

To był powód dyskwalifikacji Piotra Żyły. Wojciech Topór ujawnia szczegóły. WIDEO / Materiał prasowy / materiały prasowe

Klemens Murańka tłumaczy się ze słów o Noriakim Kasaim. Kibice reagują

Wypowiedź naszego skoczka wywołała niemałe poruszenie w mediach. Widząc to, Klemens Murańka postanowił zabrać głos i się wytłumaczyć. Skoczek zamieścić więc obszerny wpis na swoim profilu na Instagramie, publikując zdjęcie z uśmiechniętym od ucha do ucha Noriakim Kasaim.

Nori pozdrawia wszystkich hejterów i mówi, że jest git. Tak naprawdę za kulisami bardzo się lubimy i szanujemy, tylko trzeba znać się na żartach i mieć do siebie dystans. Gratulacje powrotu do Pucharu Świata i kolejnych punktów. Pozwolę sobie zacytować pewną książkę "Stary człowiek i morze" i może!!! ~ napisał Murańka, dodając hashtagi "stary dziadek mnie pokonał".

Pod wpisem Klemensa Murańki od razu posypały się komentarze. "Czasem tak jest, że osoby trzecie są bardziej oburzone niż właściwy poszkodowany", "Ciężko w narodzie z żartami i ironią...", "Aż musiałam wygooglować o co chodzi i serio? Ktoś nie zrozumiał, że to żart? No cóż...nie ma się czym przejmować. Mądremu tłumaczyć nie trzeba, głupi i tak nie zrozumie", "No i git, ludzie za mocno to odebrali" - przyznała spora część internautów. Szeroki uśmiech Kamila Stocha po skokach w Sapporo, w końcu. Mistrz nie pozostawił złudzeń

Noriaki Kasai / ERWIN SCHERIAU / AFP

Klemens Murańka / Andrzej Iwanczuk / Reporter