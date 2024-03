Klemens Murańka ma za sobą już trzecią nieudaną zimę w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Za to w Pucharze Kontynentalnym potrafił wskakiwać do "10", a raz nawet stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w Garmisch-Partenkirchen.

Latem z niezłej strony pokazywał się w Letnim Grand Prix. Dobrych skoków z tego okresu nie potrafił jednak przełożyć na zimę.



Klemens Murańka: Nie do końca ufaliśmy trenerowi i sztabowi. Trzeba mówić jak jest

Zdaniem Davida Jiroutka, trenera kadry B, Murańka miał problemy z wagą i to powodowało, że nie był w stanie pokazać pełni swoich możliwości. Czech mówił też o braku profesjonalizmu o 29-latka. Ten został bowiem wytypowany do startu w zawodach Pucharu Świata na skoczni do lotów w Oberstdorfie, ale stwierdził, że jest zmęczony i nie czuje się zbyt pewnie, by tam wystąpić.

Murańka tej zimy poprzestał zatem na startach w Pucharze Świata w Wiśle i Zakopanem, a także w Sapporo. Sezon zakończył konkursami Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, zajmując 14. i 16. miejsce.

- Za mną kolejny trochę nieudany sezon, ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. Były lepsze momenty, ale tych było zdecydowanie mniej. Byłem bardzo niestabilny tej zimy. Trenowaliśmy solidnie całe lato. Przykładaliśmy się, ale nie przyniosło to dobrych efektów. Teraz piłeczka po stronie Polskiego Związku Narciarskiego, co z tym fantem zrobić - powiedział Murańka w rozmowie z Interia Sport.

Na tym, jak ten sezon wyglądał, zaważył fakt, że nie do końca ufaliśmy trenerowi i sztabowi. Myślę, że każdy zawodnik to powie. Wiele razy wysyłaliśmy sygnały. Nie ma tego co ukrywać, tylko trzeba mówić jak jest ~ dodał.

Zakopiańczyk nie gryzł się z język. "Kadra B skakała na poziomie juniorów albo nawet gorszym"

Zapytany o to, czy sam ma sobie coś do zarzucenia, odparł: - Przepracowałem wszystkie treningi, choć bywały gorsze momenty. Waga też w sezonie skakała. Miałem z nią problem. Raz była za niska, raz za wysoka, ale starałem się w sezonie trzymać ją w miarę na tym samym poziomie. Trener w kółko powtarzał, że nasze gorsze skoki są związane z wagą. Tymczasem miałem trzy kilogramy za dużo, a wskakiwałem do "10" w Letnim Grand Prix. Nie było przecież tak, że w kadrze nie skakał jeden zawodnik. Nikt z nas nie skakał na wysokim poziomie, więc - jak widać - problem był głębszy niż tylko waga. Nie ma co ukrywać, że cała kadra B skakała na poziomie juniorów albo nawet gorszym. Reklama

Bez dwóch zdań, to był bardzo słaby występ polskich skoczków w Pucharze Kontynentalnym. Najlepszym naszym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej był Jakub Wolny. Zajął w niej 21. miejsce. Zaraz za nim uplasował się Murańka. Ostatni raz taka sytuacja, by w "generalce" PK nie było Polaka w "20" miała miejsce w sezonie 2011/2012, kiedy jeszcze nie było podziału na sezon letni i zimowy w tym cyklu.

To pokazuje, jak słaby był to sezon. Idealnie byłoby, żeby któryś z nas był w poszczególnych konkursach w trójce, a kilku w "10". Tymczasem tej zimy sukcesem dla nas było miejsce w "10". Trudno cieszyć się z takich lokat w Pucharze Kontynentalnym ~ przyznał Murańka.

Zakopiańczyk w tym roku skończy 30 lat. Za sobą ma więcej sezonów nieudanych niż udanych. Trudno zatem o optymizm. Z drugiej jednak strony Niemiec Pius Paschke najlepiej zaczął skakać po "30".



- Trochę przesunęła się w skokach ta granica. Nie ukrywam, że fizycznie dobrze się czuję. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, by w głowie było odpowiednio poukładane. Potrzeba spokoju. Czasami jednak człowiekowi wszystkiego się odechciewa, bo przecież wiem, ile sił i energii włożyłem latem w przygotowania, a to jednak nie oddało. Na razie jednak nie podjąłem decyzji o rzuceniu nart w kąt - zakończył Murańka. Reklama

Klemens Murańka / Grzegorz Momot / PAP

Klemens Murańka / Andrzej Iwanczuk / Reporter

Klemens Murańka / CHRISTOF STACHE / AFP