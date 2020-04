- Jak coś mi się upieprzy w głowie, że tak powiem, to muszę to zrobić natychmiast, na przykład jakiś tatuaż, choć na razie nie planuję nowego. Teraz razem z żoną, z którą dokładnie dziś obchodzimy piątą rocznicę ślubu, zmieniamy design w naszych hotelowych pokojach, w Zakopanem wynajmujemy je na godziny. Dobrze, że pandemia nie dorwała naszego biznesu w zimie, bo byłoby nieciekawie – mówi w rozmowie z Interią „cudowne dziecko polskich skoków narciarskich”, brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie z Falun Klemens Murańka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch dla Interii: W dalszym ciągu jestem typem marzyciela. Wideo TV Interia

Zbigniew Czyż, Interia: Nie mogę rozpocząć naszej rozmowy inaczej niż od pytania, jak radzi pan sobie w tym trudnym czasie?

Reklama

Klemens Murańka: Póki co w miarę w porządku. Wiadomo są jakieś ograniczenia, trzeba siedzieć w domu, także treningi odbywają się na własną rękę. Jeśli potrzeba jakiejś większej pomocy, to trenerzy przyjeżdżają do zawodników i udzielają wskazówek. Jesteśmy cały czas pod kontrolą, kontaktujemy się przez skype i internet. Ogólnie nie jest kolorowo, ale z drugiej strony też nie jest to sytuacja na wieki więc przeżyjemy.

Te wideokonferencje odbywają się z udziałem zawodników z kadry A i B?

- Tak, jesteśmy połączeni w jedną grupę.

Są jakieś plany na bardziej wydajne treningi w terenie?

- Na razie nie i ciężko cokolwiek powiedzieć, bo wszyscy czekają na sygnał, że będzie można wyjść i trenować chociażby na siłowni.

Poza treningami, co pan robi?

- Wykonuję wszystkie prace związane z domem. Teraz po zimie jest wokół niego sporo do sprzątania. Poza tym prowadzę z żoną wynajem pokojów w Zakopanem, więc staramy się nanosić jakieś poprawki chociażby w wystroju. Nie nudzi się mi, jest trochę pracy.

Czyli prowadzony interes chyba też trochę podupadł, bo gości hotelowych praktycznie nie ma.

- Dokładnie tak, chociaż i tak mieliśmy szczęście ponieważ teraz jest już po sezonie i za wiele nie straciliśmy. Najgorzej by było, gdyby ta cała sytuacja miała miejsce w zimie, kiedy do Zakopanego przyjeżdżają tłumy, trochę nas to wszystko ominęło.

Jest teraz więcej czasu na zabawy z synem?

- Tak, jesteśmy cały czas ze sobą, synek nie chodzi do przedszkola.

Jak wygląda sytuacja z prawą dłonią w której na początku marca złamał pan dwie kości?

- W pełni jeszcze się nie zagoiło, chociaż bez gipsu jestem już od trzech tygodni. Rehabilitację przechodzę na własną rękę. Muszę cały czas ją zginąć i prostować, żeby była non stop w ruchu.

Chciałbym wrócić do zakończonego niedawno sezonu, jak by pan go podsumował w swoim wykonaniu?

- W skali od jednego do dziesięciu byłoby to sześć i pół. Lato w takiej samej skali to byłoby dziesięć, bo było bardzo fajne, potem jednak w zimie nie utrzymałem formy. Całościowo w porównaniu jeszcze do poprzedniej zimy było na plus, wygrałem dwa razy w Sapporo w Pucharze Kontynentalnym, w Bisofschofen byłem w pierwszej szóstce, zdobyłem pierwsze punkty w Pucharze Świata po dłuższym czasie. Nie był to może szczyt moich możliwości, ale plusy można znaleźć i trzeba iść dalej do przodu.

Oczekiwania przed sezonem były jednak większe?

- No tak, gdybym utrzymał formę z lata, to myślę, że zdobywałbym w miarę regularnie punkty w Pucharze Świata, co też by mnie jeszcze bardziej zbudowało.

Sezon rozpoczął pan w kadrze A, potem była kadra B, powrót do kadry A i gdyby nie kontuzja ręki, koniec sezonu mógłby być całkiem przyzwoity.

- No tak, wyskakałem sobie kwotę i dlatego w połowie zimy wróciłem do kadry A. To całkiem inne doświadczenie skakać w Pucharze Świata, ale co zrobić, kontuzja trochę pokrzyżowała mi plany. Z drugiej strony wyszło to jednak trochę na dobre, bo nie musiałem przechodzić kwarantanny, tak jak koledzy po powrocie z Raw Air z Norwegii.

Miał pan w tym sezonie okazję trochę popracować z Michalem Doleżalem, jaka jest różnica między nim, a Stefanem Horngacherem, z którym delikatnie mówiąc, nie było panu do końca po drodze, miał pan trochę zniechęcenia do austriackiego szkoleniowca?

- Rzeczywiście tak było, natomiast z trenerem Doleżalem jest mi przede wszystkim łatwiej się dogadywać, lepiej się z nim rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o ideę skoków, to jest ona bardzo zbliżona do austriackiego trenera i bazuje na tym, co on stworzył.

Żeby utrzymywać się ze skoków narciarskich, to albo trzeba regularnie punktować w Pucharze Świata, albo być co najmniej w pierwszej szóstce w Pucharze Kontynentalnym. Te cele w tym sezonie jakoś udało się zrealizować, więc rozumiem, że z finansami nie jest najgorzej?

- Tak, udało się jakoś "pospinać" budżet, jestem zmotywowany, są chęci i jest szansa, żeby z dobrej strony pokazywać się w kolejnym sezonie. Po cichu liczę, że uda się mi znaleźć sponsora i z finansami będzie jeszcze lepiej. Liczę, że będę się mógł rozwijać, te pieniądze są potrzebne, bo wiadomo, że za darmo nikt niczego nie będzie robił.

W najbliższych dniach dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz ma ogłosić kadry A i B na nowy sezon. Domyślam się, że chce pan być w kadrze A.

- Nie jestem w stanie prześwietlić tych planów, jakieś promyki nadziei są, że uda się załapać do kadry A, natomiast jeśli będzie to kadra B, to nic się nie stanie. Jest w niej też całkiem dobrze.