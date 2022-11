Klamka zapadła! Thurnbichler ogłasza decyzję po dyskwalifikacji Kamila Stocha

Thomas Thurnbichler, trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich : Jestem niesamowicie zadowolony z całego weekendu z PŚ w Wiśle. Zaczęliśmy naprawdę dobrze i przenieśliśmy wysoki poziom skoków z lata na zimę. Oczywiście, mamy ciągle spory potencjał do rozwoju, ale pocieszający jest fakt, że nawet popełniając błędy, w skokach nawiązujemy rywalizację ze światową czołówką. To dobry znak.

Natomiast nie zamierzamy osiadać na laurach. Sporo pracy jest przed nami, proces trwa. Chłopaki trenują w ośrodkach bazowych. Ja kolei musiałem wrócić do Innsbrucka, by załatwić kilka spraw prywatnych.

Z polskimi skoczkami pracowali naprawdę wybitni trenerzy na czele z Pavlem Mikeską, Apoloniuszem Tajnerem, Hannu Lepistoe, Stefanem Horngacherem, ale żaden nie zaliczył tak udanego debiutu w Pucharze Świata jak pan. To musi brzmieć dla pana dumnie: "Thomas Thurnbichler poprowadził skoczków do najlepszego debiutu w historii"?

- (śmiech) Oczywiście, zawsze to cieszy, gdy rozpoczniesz dobrze nowy sezon, ale to praca nie tylko moja, tylko całego zespołu, wyrównanego zespołu. Mamy tak wielu dobrych trenerów, którzy pracują ze skoczkami w Polskim Związku Narciarskim, również w naszej kadrze A z Krzysztofem Miętusem, Markiem Noelke, Mathiasem Hafele, Łukaszem Gębalą na czele. To także ciężka praca wszystkich zawodników. Koniec końców to oni skaczą, a nie my.