- To był kiepski dzień dla mnie. Zacząłem całkiem źle, bo od zbyt niskiej pozycji najazdowej. Przez to ten skok był bardzo spóźniony. W drugim treningu chciałem to poprawić, ale poszło to w drugą stronę. W kwalifikacjach nie wiem, jak było, bo zagubiło się moje czucie - mówił Wąsek.