Kiedy skoki narciarskie na zimowych igrzyskach 2026? [TERMINARZ KONKURSÓW]

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach. Na starcie zobaczymy m.in. polskich skoczków i skoczkinie, którzy zmierzą się w sześciu konkursach skoków narciarskich i powalczą o 10 medali.

Nadchodzą duże zmiany w skokach! Czy młodsze pokolenie wyprze Kubackiego i spółkę? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy konkursy skoków narciarskich? [TERMINARZ]

W porównaniu do poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z Pekinu doszło do trzech zmian. Przede wszystkim został dołożony indywidualny konkurs pań na skoczni dużej, co daje nam rekordową liczbę sześciu konkursów. Poza tym doszło do epokowej zmiany, która wywołała wiele dyskusji. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 skoczkowie nie będą rywalizowali w popularnej "drużynówce", a po raz pierwszy w historii ZIO w konkursie duetów. Ponadto po raz pierwszy w XXI wieku nie zostaną rozegrane kwalifikacje. Wszystko przez decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który ustalił limit 50 miejsc w skokach narciarskich, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

W Predazzo Polskę w skokach narciarskich będą reprezentować: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek wśród panów, natomiast jeśli chodzi o panie, to w kadrze znalazły się Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Skocznia HS 109 (K-98)

5 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań

5 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów

6 lutego (piątek), godz. 9:00 - Trening pań

7 lutego (sobota), godz. 17:45 - Seria próbna pań

7 lutego (sobota), godz. 18:45 - Konkurs indywidualny pań (Anna Twardosz i Pola Bełtowska)

8 lutego (niedziela), godz. 16:30 - Trening pań

8 lutego (niedziela), godz. 19:00 - Trening panów

9 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów

9 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - Konkurs indywidualny panów (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek)

10 lutego (wtorek), godz. 17:30 - Seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych

10 lutego (wtorek), godz. 18:45 - Konkurs drużyn mieszanych (Polska)

Skocznia HS 141 (K-128)

12 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań

12 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów

13 lutego (piątek), godz. 18:30 - Trening pań

14 lutego (sobota), godz. 9:00 - Trening pań

14 lutego (sobota), godz. 17:30 - Seria próbna panów

14 lutego (sobota), godz. 18:45 - konkurs indywidualny panów (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek)

15 lutego (niedziela), godz. 17:30 - Seria próbna pań

15 lutego (niedziela), godz. 18:45 - konkurs indywidualny pań (Anna Twardosz i Pola Bełtowska)

16 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów przed konkursem duetów

16 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - konkurs duetów panów (Polska)

Miejmy nadzieję, że polskim skoczkom uda się podtrzymać dobrą passę, która trwa od 2010 i zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver. Od tamtego czasu Biało-Czerwoni z każdych kolejnych ZIO przywożą medale. W Vancouver były dwa srebra Adama Małysza, w Soczi dwa złota Kamila Stocha, w Pjongczangu złoto Kamila Stocha i brąz w konkursie drużynowym, a w Pekinie brąz Dawida Kubackiego.

Anna Twardosz jest naszą najlepszą zawodniczką w skokach narciarskich FRANZ KIRCHMAYR AFP

Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki czekają na kolejny start w igrzyskach olimpijskich. AFP