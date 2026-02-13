Kiedy skoki narciarskie na zimowych igrzyskach 2026? [TERMINARZ KONKURSÓW]
Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zaplanowano rekordowe sześć konkursów. Trzykrotnie na skoczniach w Predazzo będą rywalizowali panowie, dwa razy panie, a raz wspólnie, podczas zawodów drużyn mieszanych. Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach. Kiedy skaczą Polacy? Kiedy konkursy skoków? Sprawdź terminarz skoków narciarskich na ZIO 2026.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach. Na starcie zobaczymy m.in. polskich skoczków i skoczkinie, którzy zmierzą się w sześciu konkursach skoków narciarskich i powalczą o 10 medali.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy konkursy skoków narciarskich? [TERMINARZ]
W porównaniu do poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z Pekinu doszło do trzech zmian. Przede wszystkim został dołożony indywidualny konkurs pań na skoczni dużej, co daje nam rekordową liczbę sześciu konkursów. Poza tym doszło do epokowej zmiany, która wywołała wiele dyskusji. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 skoczkowie nie będą rywalizowali w popularnej "drużynówce", a po raz pierwszy w historii ZIO w konkursie duetów. Ponadto po raz pierwszy w XXI wieku nie zostaną rozegrane kwalifikacje. Wszystko przez decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który ustalił limit 50 miejsc w skokach narciarskich, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
W Predazzo Polskę w skokach narciarskich będą reprezentować: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek wśród panów, natomiast jeśli chodzi o panie, to w kadrze znalazły się Anna Twardosz i Pola Bełtowska.
Skocznia HS 109 (K-98)
- 5 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań
- 5 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów
- 6 lutego (piątek), godz. 9:00 - Trening pań
- 7 lutego (sobota), godz. 17:45 - Seria próbna pań
- 7 lutego (sobota), godz. 18:45 - Konkurs indywidualny pań (Anna Twardosz i Pola Bełtowska)
- 8 lutego (niedziela), godz. 16:30 - Trening pań
- 8 lutego (niedziela), godz. 19:00 - Trening panów
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - Konkurs indywidualny panów (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek)
- 10 lutego (wtorek), godz. 17:30 - Seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych
- 10 lutego (wtorek), godz. 18:45 - Konkurs drużyn mieszanych (Polska)
Skocznia HS 141 (K-128)
- 12 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań
- 12 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów
- 13 lutego (piątek), godz. 18:30 - Trening pań
- 14 lutego (sobota), godz. 9:00 - Trening pań
- 14 lutego (sobota), godz. 17:30 - Seria próbna panów
- 14 lutego (sobota), godz. 18:45 - konkurs indywidualny panów (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek)
- 15 lutego (niedziela), godz. 17:30 - Seria próbna pań
- 15 lutego (niedziela), godz. 18:45 - konkurs indywidualny pań (Anna Twardosz i Pola Bełtowska)
- 16 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów przed konkursem duetów
- 16 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - konkurs duetów panów (Polska)
Miejmy nadzieję, że polskim skoczkom uda się podtrzymać dobrą passę, która trwa od 2010 i zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver. Od tamtego czasu Biało-Czerwoni z każdych kolejnych ZIO przywożą medale. W Vancouver były dwa srebra Adama Małysza, w Soczi dwa złota Kamila Stocha, w Pjongczangu złoto Kamila Stocha i brąz w konkursie drużynowym, a w Pekinie brąz Dawida Kubackiego.