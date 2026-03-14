Kazach ogłosił koniec, kuriozalny powód. Został zatrzymany. I to w Polsce

Paweł Nowak

Coraz bliżej jest do końca sezonu 2025/2026 w skokach narciarskich. Niebawem odbędą się ostatnie konkursy Pucharu Świata, jak i Pucharu Kontynentalnego - popularnej "drugiej ligi". Finałowe zawody tej rangi zaplanowane są na przyszły tydzień w Zakopanem. W ich udziału na pewno nie weźmie Danił Wasiljew. Kazachski skoczek zakończył już kampanię, bowiem jego wiza została anulowana... na polskiej granicy.

Skoki narciarskie: Danił Wasiljew zakończył sezon 2025/2026
Danił Wasiljew

Po mistrzostwach świata w lotach oraz zimowych igrzyskach olimpijskich sezon 2025/2026 w skokach narciarskich wielkimi krokami zbliża się do końca. W Pucharze Świata pozostały jedynie trzy weekendy - w Oslo, Vikersund i Planicy. W przypadku zawodów niższej rangi, Pucharu Kontynentalnego i FIS Cup została już jedynie rywalizacja w Zakopanem (odpowiednio 19-20 i 21-22 marca).

Do Polski powoli docierają zawodnicy, którzy planują występ w zawodach. Wśród nich był Danił Wasiljew, czyli kazachski skoczek narciarski. Ten w PŚ zgromadził do tej pory 28 pkt i zajmuję 49. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do tego wziął także udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Predazzo.

    Jak się okazuje, dorobek ten już się nie powiększy. 21-latek za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że przedwcześnie zakończył sezon. Napotkał on niespodziewany problem. I to właśnie w Polsce.

    Wiza Wasiljewa anulowana. To dla niego koniec

    Przekazał on, że jego wiza została anulowana na polskiej granicy. Z tego względu nie będzie mógł on podróżować do dalszych miejsc w celu zameldowania się na starcie. W całym komunikacie nie zabrakło również podziękowań za tę kampanię.

      - Cześć wszystkim. Mój sezon się zakończył, ponieważ moja wiza została anulowana do czerwca na polskiej granicy. Dziękuję wszystkim za ten cudowny sezon - czytamy.

      Jak poinformował Dominik Formela, ten w ubiegłym tygodniu był w Rosji, a dokładniej w Niżnym Tagile. Tam rywalizował z rosyjskimi, kazachskimi oraz białoruskimi zawodnikami. Jest to pierwszy taki przypadek, gdy Kazachskiemu zawodnikowi anulowano wizę. Jeszcze jakiś czas temu wziął udział w zawodach PŚ w Wiśle oraz Zakopanem. Z wiadomych powodów do Polski wjeżdżać nie mogą Rosjanie.

      Najbliższe zawody PŚ odbędą się w Oslo już w sobotę. Konkurs indywidualny zaplanowany jest na godz. 16:40. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Danił Wasiljew
      Danił WasiljewFranz Kirchmayr/APA-PictureDeskAFP
      Danił Wassiliew
      Danił WassiliewFoto Olimpik/NurPhotoAFP
      Tomasz Hajto nie wytrzymał! Czy Legia utrzyma się w Ekstraklasie? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja