Katastrofalny pokaz na igrzyskach. Mistrz nie obroni medalu, zwycięzca Pucharu Świata zdyskwalifikowany

Marius Lindvik wróci z Predazzo ze srebrem zimowych igrzysk olimpijskich z współzawodnictwa drużyn mieszanych, natomiast Norweg bez dwóch zdań najmocniej skupiał się na obronie swego złota z Pekinu na skoczni dużej - tymczasem sobotnia rywalizacja przyniosła mu ogromny zawód, bowiem... nie zdołał się on przedrzeć nawet do drugiej serii. To bez dwóch zdań jedno z największych zaskoczeń jeśli mowa o zmaganiach skoczków podczas ZIO. Innym była... dyskwalifikacja triumfatora Pucharu Świata z sezonu 24/25, Daniela Tschofeniga.

Zawodnik w białym kombinezonie i złotym kasku w trakcie lotu podczas skoku narciarskiego, w tle ciemne nocne niebo, na piersi numer startowy 46 oraz widoczny emblemat igrzysk olimpijskich.
Daniel TschofenigAlex PantlingGetty Images
Marius Lindvik tuż przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich zaliczył jedną konkretną wpadkę na skoczni - podczas pierwszego konkursu w Willingen zajął relatywnie niską, 22. lokatę, natomiast w ogólnym rozrachunku w kolejnych odsłonach Pucharu Świata raczej "kręcił się" wokół podium.

To był niezły prognostyk przed występami w Predazzo - a prestiżowa impreza we Włoszech ostatecznie przyniosła mu srebrny medal z zawodów miksta. Indywidualnie, na obiekcie normalnym, Norweg był już jednak 12. To, co jednak liczyło się dla niego najbardziej to współzawodnictwo na skoczni dużej.

Damian Żurek bez medalu, Tomaszów ogłasza sukces. "Czwarte miejsce lepsze niż piąte"

Zimowe igrzyska olimpijskie: Lindvik nie obronił złota z Pekinu, fatalne rozstrzygnięcie dla Norwega

Tam Lindvik bronił bowiem złota wywalczonego w 2022 roku w Pekinie - tymczasem podczas bieżących igrzysk spotkał go bez wątpienia zawód naprawdę zaskakujących rozmiarów.

27-latek oddał bowiem w pierwszej serii skok o długości 123 m i otrzymał łączną notę 119,3 pkt, a to pozwoliło mu zająć... zaledwie 32. lokatę, czyli o serii drugiej musiał oczywiście zapomnieć. Sensacja stała się faktem.

Jedyną szansą dla niego, by podczas ZIO 2026 sięgnąć po jeszcze jeden laur, pozostaje konkurs duetów - otrzymanie szansy ze strony trenera na wzięcie udział w tych zmaganiach pozostaje jednak dla niego wątpliwe zważywszy na fakt, że 14 lutego spisał się najgorzej ze wszystkich norweskich kadrowiczów - Johann Andre Forfang oraz Kristoffer Eriksen Sundal nie mieli bowiem kłopotów z awansem do serii finałowej, a ostatni z wymienionych panów nawet wskoczył w pierwszej odsłonie zawodów na najniższy stopień podium.

Kuriozum w Predazzo, skoki poza kolejnością. Pertile ruszył z wyjaśnieniami

Klęska Lindvika to nie wszystko. Zwycięzca Pucharu Świata z dyskwalifikacją

To jednak nie wszystkie "wstrząsy" jeśli mowa o sobotnim wieczorze w Predazzo - po pierwszej serii, gdy Kacper Tomasiak szykował się już do skoku, którym powalczyłby o kolejny medal, ogłoszono bowiem dyskwalifikację Daniela Tschofeniga, triumfatora Pucharu Świata z poprzedniego sezonu. Austriak został - jak podaje portal Skijumping.pl -wykluczony przez... nieprawidłowy rozmiar buta. Każdy detal się liczy...

Polacy

Skoczek narciarski w powietrzu w trakcie lotu, ubrany w czarny kombinezon z numerem startowym 37 i kaskiem, na tle ciemnego nieba i podświetlenia, widoczne logo igrzysk olimpijskich na kamizelce.
Marius LindvikEPA/FILIP SINGERPAP
Dwóch młodych mężczyzn w sportowych strojach narciarskich, jeden z nich trzyma narty, a drugi stoi obok; obaj mają przypięte numery startowe i znajdują się na tle reklam sponsorskich.
Johann Andre Forfang, Marius LindvikAndrej Tarfila/ShutterstockEast News
Marius Lindvik
Marius LindvikJONATHAN NACKSTRAND / AFPAFP
