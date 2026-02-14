Marius Lindvik tuż przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich zaliczył jedną konkretną wpadkę na skoczni - podczas pierwszego konkursu w Willingen zajął relatywnie niską, 22. lokatę, natomiast w ogólnym rozrachunku w kolejnych odsłonach Pucharu Świata raczej "kręcił się" wokół podium.

To był niezły prognostyk przed występami w Predazzo - a prestiżowa impreza we Włoszech ostatecznie przyniosła mu srebrny medal z zawodów miksta. Indywidualnie, na obiekcie normalnym, Norweg był już jednak 12. To, co jednak liczyło się dla niego najbardziej to współzawodnictwo na skoczni dużej.

Zimowe igrzyska olimpijskie: Lindvik nie obronił złota z Pekinu, fatalne rozstrzygnięcie dla Norwega

Tam Lindvik bronił bowiem złota wywalczonego w 2022 roku w Pekinie - tymczasem podczas bieżących igrzysk spotkał go bez wątpienia zawód naprawdę zaskakujących rozmiarów.

27-latek oddał bowiem w pierwszej serii skok o długości 123 m i otrzymał łączną notę 119,3 pkt, a to pozwoliło mu zająć... zaledwie 32. lokatę, czyli o serii drugiej musiał oczywiście zapomnieć. Sensacja stała się faktem.

Jedyną szansą dla niego, by podczas ZIO 2026 sięgnąć po jeszcze jeden laur, pozostaje konkurs duetów - otrzymanie szansy ze strony trenera na wzięcie udział w tych zmaganiach pozostaje jednak dla niego wątpliwe zważywszy na fakt, że 14 lutego spisał się najgorzej ze wszystkich norweskich kadrowiczów - Johann Andre Forfang oraz Kristoffer Eriksen Sundal nie mieli bowiem kłopotów z awansem do serii finałowej, a ostatni z wymienionych panów nawet wskoczył w pierwszej odsłonie zawodów na najniższy stopień podium.

Klęska Lindvika to nie wszystko. Zwycięzca Pucharu Świata z dyskwalifikacją

To jednak nie wszystkie "wstrząsy" jeśli mowa o sobotnim wieczorze w Predazzo - po pierwszej serii, gdy Kacper Tomasiak szykował się już do skoku, którym powalczyłby o kolejny medal, ogłoszono bowiem dyskwalifikację Daniela Tschofeniga, triumfatora Pucharu Świata z poprzedniego sezonu. Austriak został - jak podaje portal Skijumping.pl -wykluczony przez... nieprawidłowy rozmiar buta. Każdy detal się liczy...

Marius Lindvik EPA/FILIP SINGER PAP

Johann Andre Forfang, Marius Lindvik Andrej Tarfila/Shutterstock East News

Marius Lindvik JONATHAN NACKSTRAND / AFP AFP

