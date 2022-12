Simon Ammann, który na koncie ma między innymi cztery tytuły mistrza olimpijskiego w obecnym sezonie jest jedynie cieniem zawodnika sprzed lat. Dość powiedzieć, że nieco ponad tydzień temu nie zdołał się zakwalifikować do konkursu Pucharu Świata na "swojej" skoczni w Engelbergu, a we wtorek i środę, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego na tym obiekcie nie był w stanie nawet awansować do czołowej "30".